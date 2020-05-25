Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Рособрнадзор назвал новые даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что основной этап ЕГЭ начнется 3 июля. В этот день пройдут экзамены по литературе, географии и информатике. Роспотребнадзор объявил остальные даты проведения ЕГЭ:

6 и 7 июля — по русскому языку

10 июля — по профильной математике

13 июля — по физике и истории

16 июля — по химии и обществознанию

20 июля — по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам

22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам

Изначально основной этап ЕГЭ должен был начаться 25 мая, однако из-за ситуации с коронавирусом его перенесли. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены, чтобы настроить систему и не допустить сбоев.