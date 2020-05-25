Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор назвал новые даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что основной этап ЕГЭ начнется 3 июля. В этот день пройдут экзамены по литературе, географии и информатике. Роспотребнадзор объявил остальные даты проведения ЕГЭ:
- 6 и 7 июля — по русскому языку
- 10 июля — по профильной математике
- 13 июля — по физике и истории
- 16 июля — по химии и обществознанию
- 20 июля — по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам
- 22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам
Изначально основной этап ЕГЭ должен был начаться 25 мая, однако из-за ситуации с коронавирусом его перенесли. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены, чтобы настроить систему и не допустить сбоев.