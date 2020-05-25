Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 71,6 (-0,28) Quote, 16:04
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 77,88 (-0,56) Quote, 16:04
Путешествия после пандемии: подорожают ли билеты и отели Quote, 21:20 Власти Москвы назвали количество неработающих жителей из-за пандемии Экономика, 21:18 Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ Общество, 21:17 СК завел дело после драки в прилетевшем из Сочи в Москву самолете Общество, 21:06 Как справиться с тревогой и паническими атаками Совместный проект, 20:52 В ВОЗ приостановили испытания препарата от малярии против коронавируса Общество, 20:49 НХЛ разрешила клубам в июне открыть тренировочные центры Спорт, 20:44 Как школьники и студенты будут сдавать экзамены и ЕГЭ. Что важно знать Общество, 20:44 ВФЛА определилась с датой возобновления централизованных сборов атлетов Спорт, 20:41 Глава УК «Эльга уголь» решил вернуть долю в совместном бизнесе с Боcовым Бизнес, 20:40 СК Петербурга начал проверку из-за смерти девушки после неприезда скорой Общество, 20:29 Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге Общество, 20:23 ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса Общество, 20:18 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 мая Общество, 20:07
Пандемия коронавируса ,  
0 

Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Рособрнадзор назвал новые даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что основной этап ЕГЭ начнется 3 июля. В этот день пройдут экзамены по литературе, географии и информатике. Роспотребнадзор объявил остальные даты проведения ЕГЭ:

  • 6 и 7 июля — по русскому языку
  • 10 июля — по профильной математике
  • 13 июля — по физике и истории
  • 16 июля — по химии и обществознанию
  • 20 июля — по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам
  • 22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам

Как школьники и студенты будут сдавать экзамены и ЕГЭ. Что важно знать
Общество
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Изначально основной этап ЕГЭ должен был начаться 25 мая, однако из-за ситуации с коронавирусом его перенесли. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены, чтобы настроить систему и не допустить сбоев.

По его словам, основной этап проведения ЕГЭ начнется 3 июля, а вторая волна — 3 августа. Резервные дни для сдачи экзаменов запланировали на 24 и 25 июля.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Рособрнадзор, ЕГЭ, коронавирус
Материалы по теме
Минпросвещения назвало новые даты ЕГЭ
Общество
Глава Минпросвещения назвал дату начала второй волны ЕГЭ
Общество
Как школьники и студенты будут сдавать экзамены и ЕГЭ. Что важно знать
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter