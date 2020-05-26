Прокуратура нашла нарушения на складе «Красного & Белого» в Екатеринбурге

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Прокуратура Свердловской области выявила нарушения санитарных норм на складе ООО «Абсолют» сети «Красное & Белое» в Екатеринбурге, где произошла вспышка коронавируса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе надзорного органа.

На предприятии не были соблюдены «требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в условиях эпидемии коронавируса. Все материалы проверки были переданы в органы предварительного следствия для оценки на наличие признаков преступления по ст. 236 УК России «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», уточнили в прокуратуре.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 мая заявил, что большинство ограничений в регионе придется продлить из-за вспышки COVID-19 в логистической компании, которая обслуживает все 362 магазина «Красного & Белого» в регионе. На следующий день компания закрыла склад, на котором обнаружили вспышку инфекции, а всех сотрудников временно отстранили от работы до получения результатов тестирования. В период с 5 по 19 мая среди сотрудников склада зафиксировано 170 случаев заболевания.

Позднее Роспотребнадзор выявил нарушение антивирусных правил не только на складе, но и в магазинах сети. Там не оказалось средств индивидуальной защиты, а медработники не проверяли состояние здоровья сотрудников, сообщало ведомство.