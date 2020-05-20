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Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное & Белое» лицензии

Если сеть не устранит нарушения, у нее могут отобрать лицензию в Свердловской области, заявил Евгений Куйвашев. По его словам, у многих ее сотрудников были симптомы ОРВИ, а на 800 работников склада «было всего два термометра»
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Власти Свердловской области отзовут лицензию у сети «Красное & Белое», если не будут устранены нарушения антивирусных правил после вспышки коронавируса на ее складе в Екатеринбурге, заявил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.

По его словам, после проверки сети выяснилось, что многие сотрудники ходили на работу с симптомами ОРВИ, а на складе, где работают более 800 человек, «было всего два термометра». Помимо этого некоторые работники не были официально оформлены и их не удалось найти по месту регистрации, а на связь с властями вышло одно юрлицо собственника из семи, отметил Куйвашев. «В самих магазинах, насколько я знаю, тоже есть проблемы: в некоторых из них люди толпятся, не соблюдают никакие дистанции, продавцы и охрана пускают покупателей без масок», — заявил он.

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По словам Куйвашева, руководитель сети заверил власти, что «Красное & Белое» сделает «все возможное для противодействия дальнейшему распространению вируса». «Надеюсь, что так и будет. В противном случае Свердловская область переживет без этой сети: если руководство не устранит нарушения, у сети может быть отобрана лицензия. Недопустимо, чтобы одно предприятие ставило под угрозу здоровье и жизни большого количества людей», — написал губернатор.

Роспотребнадзор нашел нарушения в сети «Красное & Белое» в Екатеринбурге
Общество
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Проверку магазинов и склада сети ранее провел Роспотребнадзор, который сообщил о нарушениях эпидемиологических правил, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Как отметил в беседе с РБК представитель «Красного & Белого», в магазинах не были установлены бактерицидные лампы, а запасов дезинфицирующих средств хватало на пять дней вместо 15 необходимых. Помимо этого посетителей пускали без масок и перчаток.

По словам представителя сети, все требования, кроме установки ламп, поскольку она занимает пару дней, уже выполнены. «Информацией об аннулировании лицензии мы не владеем, решения не получали. Наша компания строго выполняет все требования, которые предъявляются к продаже алкогольной продукции. Cреди персонала магазинов «Красное & Белое» официально не было подтверждено ни одного положительного теста на COVID-19», — сообщил представитель сети.

«Красное & Белое» отстранила от работы 635 работников склада из-за вируса
Бизнес
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В начале недели, 18 мая, Куйвашев сообщил, что большую часть ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса в регионе, придется сохранить до 25 мая. Поводом стала вспышка коронавируса, которая произошла в логистической компании, обслуживавшей все магазины «Красное & Белое» в Свердловской области. Как сообщал Куйвашев, заболевание диагностировали у 136 ее сотрудников.

После этого сеть «Красное & Белое» закрыла в Екатеринбурге склад, на котором заразились 103 человека. Более 600 его сотрудников отстранили от работы до получения результатов тестирования.

Проверку магазинов и склада сети провел Роспотребнадзор. Как сообщило ведомство, в 30% торговых точек нарушались антивирусные правила: в них не было средств защиты, а медработники не проверяли состояние здоровья сотрудников.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Виктория Полякова, Анна Левинская
Теги: «Красное & Белое», коронавирус, Евгений Куйвашев
Материалы по теме
«Красное & Белое» отстранила от работы 635 работников склада из-за вируса
Бизнес
Куйвашев заявил о вспышке COVID у работающих с «Красным & Белым» логистов
Общество
В Свердловской области продлили режим ограничений из-за COVID-19
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