Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное & Белое» лицензии

Если сеть не устранит нарушения, у нее могут отобрать лицензию в Свердловской области, заявил Евгений Куйвашев. По его словам, у многих ее сотрудников были симптомы ОРВИ, а на 800 работников склада «было всего два термометра»

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Власти Свердловской области отзовут лицензию у сети «Красное & Белое», если не будут устранены нарушения антивирусных правил после вспышки коронавируса на ее складе в Екатеринбурге, заявил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.

По его словам, после проверки сети выяснилось, что многие сотрудники ходили на работу с симптомами ОРВИ, а на складе, где работают более 800 человек, «было всего два термометра». Помимо этого некоторые работники не были официально оформлены и их не удалось найти по месту регистрации, а на связь с властями вышло одно юрлицо собственника из семи, отметил Куйвашев. «В самих магазинах, насколько я знаю, тоже есть проблемы: в некоторых из них люди толпятся, не соблюдают никакие дистанции, продавцы и охрана пускают покупателей без масок», — заявил он.

По словам Куйвашева, руководитель сети заверил власти, что «Красное & Белое» сделает «все возможное для противодействия дальнейшему распространению вируса». «Надеюсь, что так и будет. В противном случае Свердловская область переживет без этой сети: если руководство не устранит нарушения, у сети может быть отобрана лицензия. Недопустимо, чтобы одно предприятие ставило под угрозу здоровье и жизни большого количества людей», — написал губернатор.