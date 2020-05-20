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Роспотребнадзор нашел нарушения в сети «Красное & Белое» в Екатеринбурге

Почти в трети магазинов сети «Красное & Белое» в Свердловской области выявили нарушения антивирусных правил, сообщил Роспотребнадзор. В них не оказалось средств защиты, а медработники не проверяли состояние здоровья сотрудников
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушение антивирусных правил в магазинах и на складе сети торговли алкоголем «Красное & Белое» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «РИА Новости». На днях стало известно, что на городском складе сети произошла вспышка коронавируса.

«Есть нарушения, которые мы нашли в работе этого склада. А вчера мы посмотрели 30% всех магазинов «Красное & Белое», специалисты прошли и визуально посмотрели, там тоже есть нарушения. Они самые элементарные: отсутствие температурного контроля на входе работников, отсутствие средств защиты, неиспользование средств защиты, отсутствие дезинфицирующих средств и запаса их на пять дней, отсутствие контроля медработника за недопуском на работу больных людей», — сообщил Козловских. По его словам, магазины дали на устранение нарушений два дня.

С руководством компании отрабатываются меры по локализации вспышки коронавируса, сообщил замглавы Свердловской области Павел Креков. Прежде всего, это проведение обследований и при необходимости отправка сотрудников на лечение или под наблюдение врачей. «Максимально быстро, я надеюсь, что это удастся сделать до конца недели, ситуацию локализовать», — добавил Креков. Он отметил, что в ближайшие два дня в регионе прирост по заразившимся будет именно за счет тестирования сотрудников «Красного & Белого».

РБК направил запрос в управление Роспотребнадзора Свердловской области.

«Красное & Белое» отстранила от работы 635 работников склада из-за вируса
Бизнес
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев 18 мая заявил, что большую часть ограничений в регионе придется сохранить до 25 мая из-за вспышки коронавируса в логистической компании, которая обслуживает все 362 магазина «Красного & Белого» в регионе. Он сообщал, что COVID-19 заразились 136 сотрудников компании, а у многих ее работников есть признаки ОРВИ.

На следующий день сеть «Красное & Белое» закрыла в Екатеринбурге склад, на котором обнаружили вспышку коронавируса. 635 его сотрудников временно отстранили от работы до получения результатов тестирования. Как сообщали тогда в сети, коронавирус подтвердился у 103 человек. Отгрузки же в магазины выполняются со складов, где не было выявлено случаев заражения.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Свердловской области выявили 135 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в регионе COVID-19 диагностировали у 3134 человек, восемь заразившихся умерли.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
При участии: Майя Бобенко
Теги: «Красное & Белое», коронавирус, Роспотребнадзор, новости РБК
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