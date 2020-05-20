Роспотребнадзор нашел нарушения в сети «Красное & Белое» в Екатеринбурге

Почти в трети магазинов сети «Красное & Белое» в Свердловской области выявили нарушения антивирусных правил, сообщил Роспотребнадзор. В них не оказалось средств защиты, а медработники не проверяли состояние здоровья сотрудников

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушение антивирусных правил в магазинах и на складе сети торговли алкоголем «Красное & Белое» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «РИА Новости». На днях стало известно, что на городском складе сети произошла вспышка коронавируса.

«Есть нарушения, которые мы нашли в работе этого склада. А вчера мы посмотрели 30% всех магазинов «Красное & Белое», специалисты прошли и визуально посмотрели, там тоже есть нарушения. Они самые элементарные: отсутствие температурного контроля на входе работников, отсутствие средств защиты, неиспользование средств защиты, отсутствие дезинфицирующих средств и запаса их на пять дней, отсутствие контроля медработника за недопуском на работу больных людей», — сообщил Козловских. По его словам, магазины дали на устранение нарушений два дня.

С руководством компании отрабатываются меры по локализации вспышки коронавируса, сообщил замглавы Свердловской области Павел Креков. Прежде всего, это проведение обследований и при необходимости отправка сотрудников на лечение или под наблюдение врачей. «Максимально быстро, я надеюсь, что это удастся сделать до конца недели, ситуацию локализовать», — добавил Креков. Он отметил, что в ближайшие два дня в регионе прирост по заразившимся будет именно за счет тестирования сотрудников «Красного & Белого».

РБК направил запрос в управление Роспотребнадзора Свердловской области.