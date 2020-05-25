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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор попросил закрыть склад сети «Красное & Белое» из-за COVID

Фото: krasnoeibeloe.ru
Фото: krasnoeibeloe.ru

Роспотребнадзор просит привлечь к административной ответственности компанию «Абсолют», которая обслуживает сеть торговли алкоголем «Красное & Белое» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Кроме того, надзорный орган просит приостановить деятельность предприятия.

Руководство компании не соблюдало требования санитарного законодательства, что привело к заражению сотрудников коронавирусом, утверждают в Роспотребнадзоре. В ходе проверки специалисты ведомства обнаружили, что у работников не было достаточного количества средств индивидуальной защиты, а в помещениях с постоянным нахождением сотрудников отсутствовали бактерицидные облучатели воздуха. Кроме того, сотрудникам не измеряли температуру перед началом смен, а к работе были допущены люди, которые контактировали с заболевшими. 

Рассмотрение дела пройдет днем 28 мая.

Роспотребнадзор нашел нарушения в сети «Красное & Белое» в Екатеринбурге
Общество
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Вспышка коронавируса среди сотрудников склада «Красное & Белое» в Екатеринбурге произошла в середине мая. Как сообщал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заболевание выявили у 150 работников.

Более 600 сотрудников склада временно отстранили  от работы до получения результатов тестов на инфекцию. 18 мая в сети «Красное & Белое» сообщили, что склад «Абсолют» продолжает работу в штатном режиме с учетом рекомендованных Роспотребнадзором мер.

Теги: Роспотребнадзор, коронавирус, Екатеринбург
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