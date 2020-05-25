Роспотребнадзор попросил закрыть склад сети «Красное & Белое» из-за COVID

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Роспотребнадзор просит привлечь к административной ответственности компанию «Абсолют», которая обслуживает сеть торговли алкоголем «Красное & Белое» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Кроме того, надзорный орган просит приостановить деятельность предприятия.

Руководство компании не соблюдало требования санитарного законодательства, что привело к заражению сотрудников коронавирусом, утверждают в Роспотребнадзоре. В ходе проверки специалисты ведомства обнаружили, что у работников не было достаточного количества средств индивидуальной защиты, а в помещениях с постоянным нахождением сотрудников отсутствовали бактерицидные облучатели воздуха. Кроме того, сотрудникам не измеряли температуру перед началом смен, а к работе были допущены люди, которые контактировали с заболевшими.

Рассмотрение дела пройдет днем 28 мая.

Вспышка коронавируса среди сотрудников склада «Красное & Белое» в Екатеринбурге произошла в середине мая. Как сообщал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заболевание выявили у 150 работников.