«Красное & Белое» отстранила от работы 635 работников склада из-за вируса

Работников склада сети в Екатеринбурге отстранили от работы на время тестирования на COVID-19. Губернатор называл вспышку среди логистов компании «Красное & Белое» причиной продления карантина в регионе

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Сеть торговли алкоголем «Красное & Белое» закрыла в Екатеринбурге склад, где обнаружили вспышку коронавируса. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании. 635 сотрудников склада временно отстранены от работы до получения результатов тестов на инфекцию.

«С 15 мая работа на складе в городе Екатеринбург практически приостановлена. Все 635 сотрудников отстранены от работы до получения результатов исследования на COVID-19. Все рекомендованные мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции выполняются», — заявили в компании.

В сети «Красное & Белое» сообщили, что сейчас коронавирус подтвержден у 103 человек. Отгрузки продукции в магазины продолжаются со складов, где случаев заболевания не выявлено.

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что из-за массового заболевания сотрудников логистической компании, которая обслуживает магазины «Красное & Белое», открытие торговых центров в регионе будет перенесено. Большинство карантинных мер в области продлят до 25 мая. Дальнейшие решения зависят от того, как будут развиваться события, сообщил глава региона. Куйвашев говорил, что коронавирус диагностировали у 136 сотрудников компании. «Из 232 протестированных человек COVID-19 был подтвержден больше чем у половины, у 136 сотрудников. Всего в организации работает 834 человека, у многих есть признаки ОРВИ, в ближайшее время анализы на коронавирус возьмут у каждого», — сообщил он.