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Пандемия коронавируса ,  
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«Красное & Белое» отстранила от работы 635 работников склада из-за вируса

Работников склада сети в Екатеринбурге отстранили от работы на время тестирования на COVID-19. Губернатор называл вспышку среди логистов компании «Красное & Белое» причиной продления карантина в регионе
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Сеть торговли алкоголем «Красное & Белое» закрыла в Екатеринбурге склад, где обнаружили вспышку коронавируса. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании. 635 сотрудников склада временно отстранены от работы до получения результатов тестов на инфекцию.

«С 15 мая работа на складе в городе Екатеринбург практически приостановлена. Все 635 сотрудников отстранены от работы до получения результатов исследования на COVID-19. Все рекомендованные мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции выполняются», — заявили в компании.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 мая
Общество

В сети «Красное & Белое» сообщили, что сейчас коронавирус подтвержден у 103 человек. Отгрузки продукции в магазины продолжаются со складов, где случаев заболевания не выявлено.

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что из-за массового заболевания сотрудников логистической компании, которая обслуживает магазины «Красное & Белое», открытие торговых центров в регионе будет перенесено. Большинство карантинных мер в области продлят до 25 мая. Дальнейшие решения зависят от того, как будут развиваться события, сообщил глава региона. Куйвашев говорил, что коронавирус диагностировали у 136 сотрудников компании. «Из 232 протестированных человек COVID-19 был подтвержден больше чем у половины, у 136 сотрудников. Всего в организации работает 834 человека, у многих есть признаки ОРВИ, в ближайшее время анализы на коронавирус возьмут у каждого», — сообщил он.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В сети «Красное & Белое» 18 мая сообщили, что склад «Абсолют», где была зафиксирована вспышка, продолжает работать в штатном режиме с учетом рекомендованных Роспотребнадзором мер.

В Свердловской области, по последним официальным данным, зафиксировано 2999 случаев заражения коронавирусом, семь человек умерли.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Анна Левинская, Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, алкоголь
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Куйвашев заявил о вспышке COVID у работающих с «Красным & Белым» логистов
Общество
«Красное и Белое» начала проверку после сообщений об утечке данных
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