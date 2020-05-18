Куйвашев заявил о вспышке COVID у работающих с «Красным и Белым» логистов

Вспышка коронавирусной инфекции среди сотрудников логистической компании, обслуживающих компанию «Красное и Белое», не позволила ослабить карантинные ограничения в Свердловской области, заявил губернатор

Евгений Куйвашев (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что большую часть карантинных мер в регионе придется продлить до 25 мая из-за вспышки коронавирусной инфекции в логистической компании, которая обслуживает магазины сети продаж алкогольных напитков «Красное и Белое».

В сообщении, опубликованном на сайте правительства области, говорится, что «существенно ослабить особый режим сегодня мешает текущая эпидобстановка и, в частности, вспышка заболевания в логистической компании, которая развозит продукцию по крупной сети магазинов и где вирус был выявлен уже у 136 сотрудников». В нем не была названа компания, сотрудники которой заразились.

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Однако в своем Instagram Куйвашев дал более подробную информацию. «В логистической компании, которая развозит товар по всем 632 магазинам «Красное и белое» в Свердловской области, произошла крупная вспышка коронавируса. Из 232 протестированных человек COVID-19 был подтвержден больше, чем у половины — у 136 сотрудников. Всего в организации работает 834 человека, у многих есть признаки ОРВИ, в ближайшее время анализы на коронавирус возьмут у каждого», — написал глава региона.