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Куйвашев заявил о вспышке COVID у работающих с «Красным и Белым» логистов

Вспышка коронавирусной инфекции среди сотрудников логистической компании, обслуживающих компанию «Красное и Белое», не позволила ослабить карантинные ограничения в Свердловской области, заявил губернатор
Евгений Куйвашев
Евгений Куйвашев (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что большую часть карантинных мер в регионе придется продлить до 25 мая из-за вспышки коронавирусной инфекции в логистической компании, которая обслуживает магазины сети продаж алкогольных напитков «Красное и Белое».

В сообщении, опубликованном на сайте правительства области, говорится, что «существенно ослабить особый режим сегодня мешает текущая эпидобстановка и, в частности, вспышка заболевания в логистической компании, которая развозит продукцию по крупной сети магазинов и где вирус был выявлен уже у 136 сотрудников». В нем не была названа компания, сотрудники которой заразились.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Однако в своем Instagram Куйвашев дал более подробную информацию. «В логистической компании, которая развозит товар по всем 632 магазинам «Красное и белое» в Свердловской области, произошла крупная вспышка коронавируса. Из 232 протестированных человек COVID-19 был подтвержден больше, чем у половины — у 136 сотрудников. Всего в организации работает 834 человека, у многих есть признаки ОРВИ, в ближайшее время анализы на коронавирус возьмут у каждого», — написал глава региона.

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По его словам, госпитализированы пока только 26 сотрудников компании, остальные находятся на самоизоляции дома.

В ответ на запрос РБК представитель «Красного и Белого» сообщил, что склад «Абсолют», который находиться в Екатеринбурге, работает, магазины также работают в штатном режиме (ООО «Абсолют» входит в группу компаний «Красное и Белое». По информации на сайте производителя, ему принадлежат склады продукции в Челябинские и Екатеринбурге). «На всех складах, как и в магазинах проводятся все профилактические меры, рекомендованные Роспотребнадзором. Сотрудники склада с подтвержденным диагнозом отстранены и проходят дополнительное обследования. Все контактировавшие с ними сотрудники, сдают тесты и находятся на изоляции», — рассказал он.

Собеседник РБК уточнил, что склад принадлежит компании, однако информацию о количестве зараженных не подтвердил. «У нас нет таких данных», — ответил он и добавил, что обследование сотрудников склада продолжается.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 18 мая, в Свердловской области зарегистрировали с начала эпидемии 2861 случай заражения SARS-CoV-2, из числа пациентов в регионе умерли 6 человек.

С 19 мая в регионе разрешили возобновить плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах и организаций с медицинскими лицензиями, включая косметологии. Кроме того, можно оказывать парикмахерские услуги, разрешены прогулки и занятия спортом на улице при соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

Ранее губернатор анонсировал возможность открытия с 19 мая всех магазинов и торговых центров при соблюдении ограничения на количество посетителей: не более 1 человека на 10 квадратных метров, также предприятий общественного питания в формате уличных кафе. Однако в связи с новой вспышкой заболевания отложил это решение до 25 мая.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Владислав Гордеев, Анна Левинская
Теги: коронавирус, Свердловская область, эпидемия
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