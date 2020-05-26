У переболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось зрение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что после того, как он переболел коронавирусом, у него ухудшилось зрение. Об этом сообщает BBC.

«Мне приходится носить очки впервые за много лет. Я думаю, что из-за его вероятного воздействия. Вполне возможно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом», — сказал британский премьер.

Бориса Джонсона госпитализировали 6 апреля. Как сообщили в канцелярии премьера, симптомы заболевания у него не проходили в течение десяти дней. Затем Джонсону резко стало хуже, и его перевели в реанимацию. Через три дня премьер-министра вернули в обычную палату, а 12 апреля — выписали. В конце месяца Джонсон вернулся к работе в своем офисе.

На время отсутствия Джонсона его обязанности исполнял министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.