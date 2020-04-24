СМИ узнали дату возвращения к работе Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который временно отошел от работы из-за заражения коронавирусом, планирует вернуться к исполнению обязанностей с понедельника, 27 апреля. Об этом сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на информированные источники.

По информации одного из собеседников газеты, Джонсон уже много и полноценно работал с 20 апреля. На следующей неделе он уже поручил своим помощникам организовать индивидуальные встречи с министрами, чтобы войти в курс дела, пишет издание.



О положительном результате теста на коронавирус Джонсон сообщил 27 марта. Вопреки заболеванию британский премьер самоизолировался и начал работать дистанционно. Однако симптомы вируса не проходили в течение десяти дней и 5 апреля Джонсона госпитализировалил. После этого главой правительства Великобритании временно стал министр иностранных дел Доминик Рааб.

12 апреля Джонсона выписали из больницы, однако его пресс-секретарь сообщил, что по совету врачей премьер не сразу вернется к работе.