Джонсон ввел в Великобритании новую шкалу «коронавирусной опасности»

Новая система оповещения об опасности коронавирусной инфекции вводится в Великобритании. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая с обращением к нации 10 мая. Его слова опубликованы на сайте британского правительства.

«Для отслеживания ситуации мы ввели новую шкалу предупреждения о коронавирусной опасности, за обновление которой отвечает Объединенный центр биобезопасности. Всего уровней будет пять», — сказал британский премьер.

Он отметил, что в период карантина Великобритания находилась на четвертом уровне, тогда как сейчас наблюдается движение к третьему уровню.

Джонсон пояснил, что первый, зеленый уровень угрозы означает отсутствие вируса в Британии, тогда как пятый уровень говорит о том, что национальная система здравоохранения не в состоянии справиться с количеством зараженных.

Премьер поблагодарил сограждан за терпение и поддержку правительства во в период пандемии. Он также предупредил соотечественников о том, что в ближайшее время введенные из-за пандемии ограничения будут сохранены.

24 марта Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании. Тогда он говорил, что ограничения будут действовать минимум три недели. Гражданам страны разрешено ходить в магазины за товарами первой необходимости, ездить на работу (тем, кому профессия не позволяет работать из дома), а также обращаться на медицинскими нуждами. Помимо прочего, в стране запрещено проводить социальные события и мероприятия, включая свадьбы. Исключения были сделаны для похорон.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 10 мая, в Великобритании выявлено более 220 тыс. случаев заражений коронавирусом. Еще свыше 31,9 тыс. человек скончались.