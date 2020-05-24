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Адвокат сообщил о задержании администратора паблика «Омбудсмен полиции»

В Москве задержали администратора паблика «Омбудсмен полиции» в «ВКонтакте» Игоря Худякова, он находится в изоляторе временного содержания. Об этом РБК сообщил его адвокат Максим Пашков.

«Меня вчера активно не хотели к нему пускать, теперь есть точная информация, что вчера с ним велись следственные действия. Сейчас он помещен в ИВС на Петровке, значит, он находится в статусе подозреваемого. С ним пока связаться не получилось, завтра утром поеду в ИВС на Петровку», — сказал он.

Пашков отметил «РИА Новости», что Худякова подозревают в распространении порнографии (п. «а» и «б» ч. 3 ст. 242 УК). Адвокат сообщил, что одна из участниц группы «ВКонтакте» написала заявление в правоохранительные органы о том, что в интернете в 2018 году разместили ее интимные фотографии.

Адвокат сообщил об обысках у администратора паблика «Омбудсмен полиции»
Общество
Фото: Никита Попов / РБК

По словам юриста, правоохранители установили, что кто-то разместил эти снимки в группе «Омбудсмен полиции», и Худякова как администратора паблика задержали.

В незаконном обороте порнографических материалов заподозрили не только Худякова, но и создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. По данным столичного главка МВД, они с неустановленными лицами разместили фотографии женщины в группах в соцсетях, а доступ к просмотру снимков был у зарегистрированных участников этих групп. Накануне у Худякова в квартире прошли обыски.

В начале мая Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве 300 тыс. руб. у бывшего полицейского. У него провели обыск. В апреле следственные действия у Воронцова проводили по делу о распространении фейковых данных о коронавирусе.

Теги: новости РБК, правозащита, полиция
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