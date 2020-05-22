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Путин заявил о надежде не стать пациентом коронавирусной больницы

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что надеется не стать пациентом городской клинической больницы № 52, перепрофилированной для приема больных с коронавирусной инфекцией. Об этом он сказал главврачу больницы Марьяне Лысенко во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Трансляцию вел телеканал «Россия-24».

«Я, слава богу, вашим пациентом не являюсь, надеюсь, не придется», — сказал Путин, разговаривая с главврачом городской клинической больницы Москвы № 52 Марьяной Лысенко.

В ходе разговора с Лысенко Путин также отметил, что заболевший коронавирусной инфекцией министр строительства Владимир Якушев лечился в этой больнице и «с восхищением» отзывался о работе сотрудников медицинского учреждения.

Коронавирусом, кроме главы Минстроя, заразились еще несколько человек, занимающих государственные должности. Так, в конце апреля заболел глава правительства Михаил Мишустин. Он был вынужден временно сложить полномочия, его врио назначали первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Кроме того, COVID-19 заболел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его госпитализировали. Министр культуры Ольга Любимова перенесла коронавирус в легкой форме, она лечилась на дому.

Московская городская клиническая больница № 52 была перепрофилирована для приема больных с коронавирусной инфекцией одной из первых среди столичных клиник, в марте, сообщала московская мэрия.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Владимир Путин
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