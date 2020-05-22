Путин заявил о надежде не стать пациентом коронавирусной больницы

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что надеется не стать пациентом городской клинической больницы № 52, перепрофилированной для приема больных с коронавирусной инфекцией. Об этом он сказал главврачу больницы Марьяне Лысенко во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Трансляцию вел телеканал «Россия-24».

«Я, слава богу, вашим пациентом не являюсь, надеюсь, не придется», — сказал Путин, разговаривая с главврачом городской клинической больницы Москвы № 52 Марьяной Лысенко.

В ходе разговора с Лысенко Путин также отметил, что заболевший коронавирусной инфекцией министр строительства Владимир Якушев лечился в этой больнице и «с восхищением» отзывался о работе сотрудников медицинского учреждения.

Коронавирусом, кроме главы Минстроя, заразились еще несколько человек, занимающих государственные должности. Так, в конце апреля заболел глава правительства Михаил Мишустин. Он был вынужден временно сложить полномочия, его врио назначали первого вице-премьера Андрея Белоусова.