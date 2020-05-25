Лео Бокерия предложил разрешить прогулки пожилым людям

Лео Бокерия (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Властям следует принять локальные меры, чтобы пожилые люди могли совершать прогулки на свежем воздухе. Об этом заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия, передает «РИА Новости».

«Было бы желательно, чтобы все-таки люди старшего возраста (это народ дисциплинированный) могли бы просто выйти и подышать свежим воздухом», — сказал Бокерия. По его мнению, это вполне возможно в любом городе. «Может быть, нужно локальные какие-то принять меры для этого», — предположил академик, отметив, что прогулки на свежем воздухе для пожилых людей обязательны.

В Москве и Московской области режим обязательной самоизоляции для всех граждан сохраняется до 31 мая. В некоторых российских регионах, в частности в Республике Крым, ограничения для жителей ослабили, однако для граждан старше 65 лет запрет на выход на улицу сохранили.

16 мая президент Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сохранять режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Он должен действовать до конца мая, сообщил 18 мая премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, как только появится возможность снять режим самоизоляции для пожилых людей, это будет сделано.

