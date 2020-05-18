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Мишустин заявил о сохранении ограничений для пожилых людей до 31 мая

Фото: Sandra Simunovic / Pixsell / PA Images / ТАСС
Фото: Sandra Simunovic / Pixsell / PA Images / ТАСС

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет сохранится в полном объеме до конца мая, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляцию вел РБК.

«Это наши родители, дедушки, бабушки, которые и в обычное время тоже нуждаются в особой заботе, а сейчас тем более», — отметил глава кабмина, говоря о необходимости ограничительных мер для людей старшего возраста.

Он добавил, что, как только появится возможность снять режим самоизоляции для них, это будет сделано.

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Фото: Виталий Невар / Reuters

В Москве и Подмосковье людей старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции в конце марта, позднее это требование распространилось на другие регионы. В мае президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая, однако отметил, что режим повышенной безопасности сохранится для людей старше 65 лет.

16 мая Путин поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Михаил Мишустин, пожилые, самоизоляция
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