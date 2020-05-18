Мишустин заявил о сохранении ограничений для пожилых людей до 31 мая

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Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет сохранится в полном объеме до конца мая, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляцию вел РБК.

«Это наши родители, дедушки, бабушки, которые и в обычное время тоже нуждаются в особой заботе, а сейчас тем более», — отметил глава кабмина, говоря о необходимости ограничительных мер для людей старшего возраста.

Он добавил, что, как только появится возможность снять режим самоизоляции для них, это будет сделано.

В Москве и Подмосковье людей старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции в конце марта, позднее это требование распространилось на другие регионы. В мае президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая, однако отметил, что режим повышенной безопасности сохранится для людей старше 65 лет.