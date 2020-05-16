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Пандемия коронавируса ,  
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Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кабмин и главы российских субъектов должны предоставить доклад до 20 мая.

В конце марта в России ввели режим самоизоляции и нерабочих дней с сохранением зарплат сотрудников из-за распространения коронавируса. Помимо этого президент наделил глав регионов правом самим определять необходимые ограничения.

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Впоследствии в ходе обращения к гражданам Путин объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая. Однако он отметил, что режим повышенной безопасности сохранится для людей старше 65 лет.

Власти Москвы отмечали, что с 12 мая в городе откроют стройки и сферу промышленности. Несмотря на смягчение ограничений, жители старше 65 лет, граждане с хроническими заболеваниями и беременные женщины, даже если они работают в сфере промышленности и строительства, должны будут продолжить соблюдать самоизоляцию.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Владимир Путин, коронавирус, ограничения
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