Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кабмин и главы российских субъектов должны предоставить доклад до 20 мая.

В конце марта в России ввели режим самоизоляции и нерабочих дней с сохранением зарплат сотрудников из-за распространения коронавируса. Помимо этого президент наделил глав регионов правом самим определять необходимые ограничения.

Впоследствии в ходе обращения к гражданам Путин объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая. Однако он отметил, что режим повышенной безопасности сохранится для людей старше 65 лет.