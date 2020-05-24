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Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Калининградская область является «кинжалом в сердце Европы», поскольку российское руководство решило разместить там «огромное количество ракет и вооружений», заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild. Беседа была посвящена причинам решения США о выходе из Договора по открытому небу (ДОН).

Благодаря своему географическому положению Калининград мог стать центром торговли, туризма и социальных контактов между Россией и Западной Европой, однако российские власти «превратили его в закрытую военную базу, напичканную современными вооружениями и ракетами», сказал О’Брайен.

«При этом в рамках Договора по открытому небу мы не могли добиться возможности выполнить облет Калининградской области», — указал дипломат. Хотя договор разрешает такой облет, ему препятствовали российские власти, заявил О’Брайен. «Вся ситуация в Калининградской области является упущенным шансом для России и Европы, и это действительно прискорбно», — отметил он.

В НАТО назвали условие для возврата США в Договор по открытому небу
Политика
Йенс Столтенберг

Президент США Дональд Трамп 21 мая объявил о выходе США из Договора по открытому небу 21 мая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США могут вернуться к соглашению, если Россия будет придерживаться его условий. По его словам, Москва «на протяжении многих лет» вводила ограничения, в том числе на инспекционные полеты в районе Калининграда и близ границы с Грузией. Госсекретарь США Майк Помпео,в свою очередь, указал, что Москва использует полученные в рамках договора данные для наведения своих вооружений на объекты инфраструктуры США и европейских членов НАТО.

В Москве решение США о выходе из договора восприняли негативно. Замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что такое действие подрывает фундаментальное соглашение, которое укрепляло безопасность в Европе более 20 лет.При этом он указал, что никаких нарушений со стороны России не было, а любые технические проблемы можно было решить при наличии политической воли. Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал смешными заявления о том, что Москва использовала наблюдательные полеты для наведения вооружений.

Теги: Договор по открытому небу, США, Европа, Калиниградская область
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