Помпео обвинил Россию в наведении вооружений на инфраструктуру США

По словам Помпео, Москва «годами грубо и постоянно нарушала договор». Так, Россия отказала в разрешении проводить наблюдательные полеты вдоль границы с Абхазией и Южной Осетией, а также ограничила их над Калининградом, отметил он

Майк Помпео (Фото: Nicholas Kamm / Reuters)

Москва использует Договор по открытому небу в качестве инструмента для военного принуждения, а также «в поддержку новой агрессивной российской доктрины», которая подразумевает наведение вооружений на инфраструктуру в США и странах Европы. Об этом говорится в комментарии госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепа.

Соглашение было разработано, чтобы обеспечить всем странам-участницам повышенный уровень взаимопонимания и сотрудничества, однако Россия превратила его «в инструмент запугивания и угроз», заявил Помпео.

По словам госсекретаря США, Москва «годами грубо и постоянно нарушала договор». Он напомнил, что Россия отказала в разрешении проводить наблюдательные полеты вдоль границы с Абхазией и Южной Осетией, а также ограничила их над Калининградом.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя заявление властей США, отметила, что у Москвы есть конкретные и давно сформулированные претензии к Вашингтону по исполнению Договора по открытому небу.

«Мы заявляли, что с 2017 года США ужесточили свои подходы к исполнению этого договора в отношении России, и с января 2018 года в отношении нашей страны стали действовать несколько ограничительных мер. Это и отказ предоставлять разрешение на отход от американских правил воздушного движения и норм авиационной безопасности, и изменение специальных процедур для выполнения наблюдательных полетов над Гавайскими островами путем ограничения максимальной дальности полетов с авиабазы Хикам, и отказ предоставлять ночевки на континентальной части США, и многое-многое другое», — заявила она в эфире телеканала «Россия 24».