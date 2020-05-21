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Помпео обвинил Россию в наведении вооружений на инфраструктуру США

По словам Помпео, Москва «годами грубо и постоянно нарушала договор». Так, Россия отказала в разрешении проводить наблюдательные полеты вдоль границы с Абхазией и Южной Осетией, а также ограничила их над Калининградом, отметил он
Майк Помпео
Майк Помпео (Фото: Nicholas Kamm / Reuters)

Москва использует Договор по открытому небу в качестве инструмента для военного принуждения, а также «в поддержку новой агрессивной российской доктрины», которая подразумевает наведение вооружений на инфраструктуру в США и странах Европы. Об этом говорится в комментарии госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепа.

Соглашение было разработано, чтобы обеспечить всем странам-участницам повышенный уровень взаимопонимания и сотрудничества, однако Россия превратила его «в инструмент запугивания и угроз», заявил Помпео.

По словам госсекретаря США, Москва «годами грубо и постоянно нарушала договор». Он напомнил, что Россия отказала в разрешении проводить наблюдательные полеты вдоль границы с Абхазией и Южной Осетией, а также ограничила их над Калининградом.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя заявление властей США, отметила, что у Москвы есть конкретные и давно сформулированные претензии к Вашингтону по исполнению Договора по открытому небу.

«Мы заявляли, что с 2017 года США ужесточили свои подходы к исполнению этого договора в отношении России, и с января 2018 года в отношении нашей страны стали действовать несколько ограничительных мер. Это и отказ предоставлять разрешение на отход от американских правил воздушного движения и норм авиационной безопасности, и изменение специальных процедур для выполнения наблюдательных полетов над Гавайскими островами путем ограничения максимальной дальности полетов с авиабазы Хикам, и отказ предоставлять ночевки на континентальной части США, и многое-многое другое», — заявила она в эфире телеканала «Россия 24».

Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
Политика
Дональд Трамп

Захарова отметила, что кроме публичной полемики и заявлений существует обычная практика соблюдения соглашений. «Есть механизмы их реализации, а именно есть соответствующая комиссия, куда можно приходить и заявлять о своих претензиях. Есть еще дипломатические каналы, по которым мы ждем соответствующих пояснений, разъяснений американской стороны, чтобы сформировать свое отношение к их позиции. Это делается дипломатами рутинно, обычно. Думаю, что после этого мы сформируем свой подход», — сказала она.

Президент США Дональд Трамп ранее 21 мая объявил о выходе страны из Договора по открытому небу. По его словам, Россия нарушает ряд пунктов соглашения, в рамках которого участники договора могли проводить инспекционные полеты над территориями других государств. «Пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или вместе сделать что-то, чтобы вернуться к этому», — заявил Трамп, передает Reuters.

По информации газеты The New York Times, власти США официально уведомят Москву о выходе из договора завтра, 22 мая. Остальных своих партнеров Вашингтон уже проинформировал, передает AP.

В МИДе оценили выход США из Договора по открытому небу
Политика
Дональд Трамп

По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями ведомства Владимира Ермакова, у России есть план «Б» на случай возможного выхода Соединенных Штатов из соглашения. Вашингтон «давно уже не позиционирует себя как надежного партнера», и исходя из этого, России нужно планировать свои шаги, отметил он.

Представители 27 стран — участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подписали Договор по открытому небу в 1992 году. Сейчас в соглашении участвуют 34 государства. Документ разрешает странам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга и использовать фото- и видеосъемку.

Авторы: Наталия Анисимова, Виктория Полякова
Теги: Майк Помпео, Договор по открытому небу
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