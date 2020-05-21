В МИДе оценили выход США из Договора по открытому небу

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) подрывает фундаментальное соглашение, которое укрепляло безопасность в Европе более 20 лет. Об этом «РИА Новости» сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

По его словам, Москва отвергает любые попытки оправдать выход из этого договора существованием технических проблем, так как решить любые проблемы такого рода можно при наличии политической воли.

«Если из договора выйти, то тогда никаких решений технических вопросов не будет, не будет самого инструмента, который в течение вот уже больше 20 лет служил интересам поддержания мира и безопасности в Европе», — сказал Грушко.

По его словам, никаких нарушений условий соглашения со стороны России нет. Кроме того, по его словам, у Москвы есть собственные серьезные претензии к выполнению Вашингтоном положений договора. Однако подобные вопросы должна решать специальная комиссия, сообщил он.