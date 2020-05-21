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В МИДе оценили выход США из Договора по открытому небу

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) подрывает фундаментальное соглашение, которое укрепляло безопасность в Европе более 20 лет. Об этом «РИА Новости» сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

По его словам, Москва отвергает любые попытки оправдать выход из этого договора существованием технических проблем, так как решить любые проблемы такого рода можно при наличии политической воли.

«Если из договора выйти, то тогда никаких решений технических вопросов не будет, не будет самого инструмента, который в течение вот уже больше 20 лет служил интересам поддержания мира и безопасности в Европе», — сказал Грушко.

Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
Политика
Дональд Трамп

По его словам, никаких нарушений условий соглашения со стороны России нет. Кроме того, по его словам, у Москвы есть собственные серьезные претензии к выполнению Вашингтоном положений договора. Однако подобные вопросы должна решать специальная комиссия, сообщил он.

Договор по открытому небу в 1992 году подписали представители 27 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Впоследствии число участников соглашения увеличилось до 34 стран.

Стороны соглашения могут проводить инспекционные полеты над территориями других членов соглашения, а также оснащать инспекционные самолеты фотоаппаратами и видеокамерами. Характеристики техники должны соответствовать тем, что прописаны в договоре.

New York Times и Associated Press накануне писали, что США планируют выйти из договора и уже оповестили об этом власти других государств. New York Times писала, что Вашингтон предупредит об этом Москву в пятницу, 22 мая.

Однако уже в четверг, 21 мая, президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения. По его словам, Россия нарушает положения соглашения. США не будут участвовать в договоре, пока Россия не начнет его соблюдать, заявил Трамп.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков ранее говорил, что у страны есть план «Б» на случай выхода США из договора. По его словам, Вашингтон уже «давно не позиционирует себя как надежного партнера».

Теги: США, МИД России, Договор по открытому небу
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