В МИДе оценили выход США из Договора по открытому небу

Договор по открытому небу в 1992 году подписали представители 27 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Впоследствии число участников соглашения увеличилось до 34 стран. Стороны соглашения могут проводить инспекционные полеты над территориями других членов соглашения, а также оснащать инспекционные самолеты фотоаппаратами и видеокамерами. Характеристики техники должны соответствовать тем, что прописаны в договоре.

New York Times и Associated Press накануне писали, что США планируют выйти из договора и уже оповестили об этом власти других государств. New York Times писала, что Вашингтон предупредит об этом Москву в пятницу, 22 мая.

Однако уже в четверг, 21 мая, президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения. По его словам, Россия нарушает положения соглашения. США не будут участвовать в договоре, пока Россия не начнет его соблюдать, заявил Трамп.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков ранее говорил, что у страны есть план «Б» на случай выхода США из договора. По его словам, Вашингтон уже «давно не позиционирует себя как надежного партнера».