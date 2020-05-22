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В НАТО назвали условие для возврата США в Договор по открытому небу

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Leon Neal / Getty Images)

США могут пересмотреть выход из Договора по открытому небу (ДОН), если Россия вернется к полному соблюдению соглашения. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его заявление опубликовано на сайте Североатлантического альянса.

В заявлении говорится, что Москва «на протяжении многих лет» вводила ограничения, несовместимые с действием соглашения. «Избирательное исполнение Россией своих обязательств по этому договору подрывает вклад этого важного документа в стабильность и безопасность Евроатлантического региона», — указал Столтенберг.

Среди таких ограничений он назвал запрет на инспекционные полеты в районе Калининграда и близ границы с Грузией.

США решили выйти из Договора по открытому небу. Главное
Политика
Фото: Matt York / AP

«Администрация США действует по шаблону, отработанному при выходе из Договора о РСМД. Главное при этом — выдвинуть обвинения в адрес России, чтобы прикрыть свои деструктивные действия», — ответили в Министерстве иностранных дел России.

Вашингтон пытается создать впечатление, что США и их союзники безупречно выполняли ДОН, однако это не так, добавили в МИДе. В дипведомстве отметили, что у Москвы есть немало вопросов на этот счет, но американская сторона почти всегда уходила от их обсуждения.

В МИДе подчеркнули, что Россия действовала строго в рамках положений договора. В ведомстве также отметили, что Вашингтон поставил Москве ультиматум. «На такой основе разговор не получится. Мы открыты к диалогу, но только к равноправному, направленному на взаимный учет интересов и озабоченностей», — говорится в заявлении дипведомства.

Медведев оценил решение США выйти из Договора по открытому небу
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Дмитрий Медведев

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в свою очередь заявил, что Договор по открытому небу не прекратит свое существование из-за действий США, передает ТАСС. Дипломат напомнил, что в договоре участвуют 34 государства. После выхода из него Соединенных Штатов некоторые страны могут последовать их примеру. «Но это все равно не означает, что договор прекратит свое существование», — сказал дипломат во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом имени А.М.Горчакова.

Президент США Дональд Трамп 21 мая объявил о выходе США из Договора по открытому небу. В качестве причины выхода американская сторона назвала действия России. По словам госсекретаря США Майка Помпео, Москва использует полученную в рамках ДОН информацию для наведения своих вооружений на объекты инфраструктуры США и европейских членов НАТО.
 

Теги: НАТО, США, Договор по открытому небу
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