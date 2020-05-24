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Заложник раскрыл детали беседы с захватчиком Альфа-банка в центре Москвы

Федор Пименов, один из заложников захватчика, который удерживал людей в отделении Альфа-банка в центре Москвы, в беседе с RT рассказал своем общении с захватчиком офиса кредитной организации.

Собеседник телеканала признался, что он пытался наладить контакт с захватчиком и пообщаться во время захвата офиса кредитной организации.

«Он забаррикадировал дверь, и я начал практиковать с ним свои психологические наклонности, почерпнутые из книг. Заговорил, заболтал и выяснил, что у него немножечко с головой не в порядке... Было довольно эпично», — сказал Пименов.

По его словам, у мужчины наблюдались серьезные личные проблемы. Пименов отметил, что у него сложились впечатления, что захватчик пережил расставание. Он также добавил, что захватчик банка не мог скоординировать свои действия и движения, не было понятно, что он хочет от ситуации.

«Он ничего как такового не хотел: не хотел навредить и взять ничего не хотел. Просто хотел какой-то правды», — собеседник телеканала.

Захватчик отделения Альфа-банка в Москве задолжал 1,8 млн руб.
Общество
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном валу в Москве днем 23 мая. В этот момент там находились находились шесть человек: четыре сотрудника, уборщица и клиент. Нападавший сообщил, что у него при себе имеется бомба, и он намерен взорвать отделение. Кроме того, он потребовал привести в отделение телеведущую Ольгу Бузову. Об этом нападавший написал на листке бумаги, который прислонил к двери.
Позднее мужчину задержали при участии бойцов специального отряда быстрого реагирования (СОБР).

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 206 УК России («Захват заложников»).

В московском главке МВД сообщили, что мужчина приехал в Москву из другого региона России. Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что задержанного зовут Алексей Барышников, ему менее 30 лет и он является зоозащитником. 

Впоследствии на допросе у следователей нападавший признал свою вину в нападении. 

Теги: Москва, Альфа-Банк, захват в заложники
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