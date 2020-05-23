Захватчик отделения Альфа-банка в Москве признал вину

Следственный комитет опубликовал видео допроса задержанного. В ответ на вопрос о том, с какой целью он пришел в банк и попытался захватить заложников, мужчина заявил, что хотел «узнать правду»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Мужчина, которого задержали за попытку захватить заложников в отделении Альфа-банка в Москве, признал вину во время допроса. Видео опубликовано в YouTube-канале Следственного комитета.

«Вину признаю», — заявил он. В ответ на вопрос следователя о том, с какой целью он пришел в банк, мужчина сказал: «[Чтобы] Узнать правду. Мне интересна правда, что со мной происходит».

Инцидент произошел в отделении банка на Земляном Валу днем 23 мая. В это время в здании находились шесть человек: четыре сотрудника, уборщица и клиент. Как сообщал источник РБК, мужчина заявил, что здание заминировано и потребовал руководство банка.

Злоумышленник выдвигал непонятные и неадекватные требования, рассказал РБК директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов. По словам источника РБК, мужчина требовал возможности встретиться с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.