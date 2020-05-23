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Захватчик отделения Альфа-банка в Москве признал вину

Следственный комитет опубликовал видео допроса задержанного. В ответ на вопрос о том, с какой целью он пришел в банк и попытался захватить заложников, мужчина заявил, что хотел «узнать правду»
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Мужчина, которого задержали за попытку захватить заложников в отделении Альфа-банка в Москве, признал вину во время допроса. Видео опубликовано в YouTube-канале Следственного комитета.

«Вину признаю», — заявил он. В ответ на вопрос следователя о том, с какой целью он пришел в банк, мужчина сказал: «[Чтобы] Узнать правду. Мне интересна правда, что со мной происходит».

Инцидент произошел в отделении банка на Земляном Валу днем 23 мая. В это время в здании находились шесть человек: четыре сотрудника, уборщица и клиент. Как сообщал источник РБК, мужчина заявил, что здание заминировано и потребовал руководство банка.

Стала известна личность захватчика отделения банка в Москве
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Фото: fedor_pimenov / Instagram

Злоумышленник выдвигал непонятные и неадекватные требования, рассказал РБК директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов. По словам источника РБК, мужчина требовал возможности встретиться с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Позднее мужчину задержали при участии бойцов специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 206 УК (захват заложников). По словам источника РБК, задержанного зовут Алексей Барышников, ему до 30 лет, он является зоозащитником. В московском главке МВД сообщили, что мужчина приехал в Москву из другого региона России.

По данным ТАСС, подозреваемый является уроженцем Нижневартовска. Агентство сообщило, что у него есть судимость за грабеж и угон и задолженность в размере 1,8 млн руб.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Альфа-банк, заложники, допрос, Следственный комитет
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