Знакомые рассказали о захватчике Альфа-банка на Земляном Валу

Фото: АГН «Москва»

Знакомые Алексея Барышникова, захватившего отделение Альфа-банка на Земляном Валу в Москве, назвали его добрым и отзывчивым человеком. «Он помогал бездомным животным, о людях тоже заботился, мне не раз помогал. Может быть, у него был какой-то стресс и ему была нужна психологическая помощь», — рассказала РБК подруга задержанного Наталия Стерьхина. Они вместе учились в школе.

Знакомый Барышникова Никита Томилин сообщил РБК, что общался с ним в компании общих друзей в Москве. По его словам, Барышников работал курьером документов, потом сотрудничал с сервисами по доставке еды, но, насколько ему известно, не работал в Delivery Club.

«Он хотел осесть в Москве. Нашел квартиру на Беговой. Хотел ее снимать, копил деньги. Но тут эта пандемия — с работой начались проблемы, в итоге он не смог снять квартиру, жил у друзей. Он был в глубокой депрессии в последнее время из-за отсутствия нормальной работы и личной жизни. С девушкой расстался в декабре. Кажется, она его стеснялась из-за того, что был как будто не от мира сего, подкармливал бездомных собак, хотя сам иногда забывал поесть. В последние месяцы как бы в шутку говорил о суициде», — объяснил Томилин.

Днем 23 мая мужчина захватил отделение банка. В это время там находились шесть человек: четыре сотрудника, уборщица и клиент. Злоумышленник потребовал руководство банка и заявил, что здание заминировано.