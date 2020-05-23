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Знакомые рассказали о захватчике Альфа-банка на Земляном Валу

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Знакомые Алексея Барышникова, захватившего отделение Альфа-банка на Земляном Валу в Москве, назвали его добрым и отзывчивым человеком. «Он помогал бездомным животным, о людях тоже заботился, мне не раз помогал. Может быть, у него был какой-то стресс и ему была нужна психологическая помощь», — рассказала РБК подруга задержанного Наталия Стерьхина. Они вместе учились в школе.

Знакомый Барышникова Никита Томилин сообщил РБК, что общался с ним в компании общих друзей в Москве. По его словам, Барышников работал курьером документов, потом сотрудничал с сервисами по доставке еды, но, насколько ему известно, не работал в Delivery Club.

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Фото: fedor_pimenov / Instagram

«Он хотел осесть в Москве. Нашел квартиру на Беговой. Хотел ее снимать, копил деньги. Но тут эта пандемия — с работой начались проблемы, в итоге он не смог снять квартиру, жил у друзей. Он был в глубокой депрессии в последнее время из-за отсутствия нормальной работы и личной жизни. С девушкой расстался в декабре. Кажется, она его стеснялась из-за того, что был как будто не от мира сего, подкармливал бездомных собак, хотя сам иногда забывал поесть. В последние месяцы как бы в шутку говорил о суициде», — объяснил Томилин.

Днем 23 мая мужчина захватил отделение банка. В это время там находились шесть человек: четыре сотрудника, уборщица и клиент. Злоумышленник потребовал руководство банка и заявил, что здание заминировано.

Позднее мужчину задержали при участии бойцов специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 206 УК (захват заложников).

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Источник РБК в правоохранительных органах сообщал, что задержанного зовут Алексей Барышников, ему до 30 лет, он является зоозащитником. Delivery Club опроверг участие курьера в инциденте в отделении банка. В компании отметили, что задержанный мужчина у них не работает, а его куртка зеленого цвета была принята очевидцами за униформу курьеров Delivery Club.

Теги: заложники, банк, Москва, полиция, задержание, новости РБК, Альфа-банк
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