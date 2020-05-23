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Полиция Москвы сообщила об угрожающем бомбой неизвестном в банке

Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В столице неизвестный зашел в отделение банка на Земляном Валу и заявил, что он заминирован. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

«На службу 02 поступило сообщение, что в отделение одного из банков на улице Земляной Вал вошел неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что он заминирован», — говорится в сообщении.

Источник РБК сообщил, что захватчика задержали, в здание банка вошел отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии. Мужчина, угрожавший взрывом, требовал к себе телеведущую Ольгу Бузову. В полиции подтвердили факт задержания злоумышленника.

Пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила РБК, что во время операции по захвату нападавшего среди персонала банка, посетителей и сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал.

Неизвестный захватил заложников в отделении банка в центре Москвы
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Фото: msk_today / VK

Ранее СМИ сообщили, что в отделении банка на Земляном Валу неизвестный силой удерживает несколько сотрудников, угрожая бомбой. Издание Baza уточнило, что у захватчика при себе рюкзак, из которого торчат провода, и он держит в руках кнопку. Telegram-канал Mash написал, что в полицию с сообщением о захвате позвонила 20-летняя служащая банка.

Источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что захваченное здание находится по адресу ул. Земляной Вал, 41, стр. 1, и принадлежит Альфа-банку. Директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов уточнил РБК, что сотрудники отделения покинули здание.

Московский департамент транспорта написал в Twitter, что движение по Верхней Сыромятнической улице от Земляного Вала до Верхнего Сусального переулка было перекрыто.

Теги: МВД, Москва, новости РБК
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