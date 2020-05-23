Полиция Москвы сообщила об угрожающем бомбой неизвестном в банке

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В столице неизвестный зашел в отделение банка на Земляном Валу и заявил, что он заминирован. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

«На службу 02 поступило сообщение, что в отделение одного из банков на улице Земляной Вал вошел неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что он заминирован», — говорится в сообщении.

Источник РБК сообщил, что захватчика задержали, в здание банка вошел отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии. Мужчина, угрожавший взрывом, требовал к себе телеведущую Ольгу Бузову. В полиции подтвердили факт задержания злоумышленника.

Пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила РБК, что во время операции по захвату нападавшего среди персонала банка, посетителей и сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал.