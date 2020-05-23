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СК показал видео из захваченного отделения банка в Москве

Следственный комитет опубликовал на YouTube видео из отделения Альфа-банка в Москве, где мужчина задержал заложников.

На кадрах видно, что в помещении на полу лежат осколки стекла, стул, зеленая куртка и другие вещи. В здании также работают сотрудники правоохранительных органов.

Мужчина захватил в заложники несколько человек, некоторые из которых смогли покинуть отделение банка, расположенного на улице Земляной Вал. Источник РБК сообщал, что в заложниках остался один клиент.

Стала известна личность захватчика отделения банка в Москве
Общество
Фото: fedor_pimenov / Instagram

Перед штурмом отделения захватчик забаррикадировался в здании. Впоследствии его задержали. Московское управление СК возбудило уголовное дело по статье о захвате заложника (ст. 206 УК). В ведомстве рассказали, что у мужчины был предмет, похожий на взрывное устройство.

Директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов рассказал РБК, что захватчик выдвигал непонятные и неадекватные требования. Источник РБК сообщал, что мужчина требовал возможности встретиться с телеведущей Ольгой Бузовой. Правоохранители установили личность злоумышленника. Мужчина приехал в столицу из другого региона. Захватчика зовут Алексей Барышников.
 

Теги: захват заложников, Москва, банк
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