СК показал видео из захваченного отделения банка в Москве

Следственный комитет опубликовал на YouTube видео из отделения Альфа-банка в Москве, где мужчина задержал заложников.

На кадрах видно, что в помещении на полу лежат осколки стекла, стул, зеленая куртка и другие вещи. В здании также работают сотрудники правоохранительных органов.

Мужчина захватил в заложники несколько человек, некоторые из которых смогли покинуть отделение банка, расположенного на улице Земляной Вал. Источник РБК сообщал, что в заложниках остался один клиент.