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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили более 9 тыс. случаев заражения коронавирусом

До этого в течение трех дней в стране фиксировали суточный прирост ниже отметки 9 тыс. Всего в России коронавирусом заразились 335 882 человека
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 9434 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Общее число заразившихся с начала пандемии выросло до 335 882. Почти 4 тыс. человек не имели клинических проявлений болезни и были выявлены после контактов с зараженными, сообщили в штабе.

Больше всего новых случаев заражений зафиксировано в Москве — 3190, еще 846 — в Московской области и 363 — в Санкт-Петербурге. В этих регионах сложилась наиболее тяжелая ситуация с заболеваемостью: так, с начала пандемии в столице заразились 161 397 человек, в Подмосковье — 32 653, а в Петербурге — 12 955 человек.

В Москве количество зараженных COVID-19 превысило 160 тыс. человек
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

До субботы, 23 мая, в России три дня подряд суточный прирост заболевших был ниже 9 тыс. В частности, 22 мая выявили 8894 инфицированных, 21 мая — 8849 и 20 мая — 8764 зараженных.

За последние сутки в России скончались 139 человек с коронавирусом. Почти половина новых летальных исходов (67) приходится на Москву. Общий уровень летальности с учетом этих смертей вырос до 3388 человек.

Кроме того, за последние сутки в России выздоровели 8111 заболевших, всего от коронавируса излечились 107 936 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус
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