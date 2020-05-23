В России за сутки выявили более 9 тыс. случаев заражения коронавирусом

До этого в течение трех дней в стране фиксировали суточный прирост ниже отметки 9 тыс. Всего в России коронавирусом заразились 335 882 человека

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 9434 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Общее число заразившихся с начала пандемии выросло до 335 882. Почти 4 тыс. человек не имели клинических проявлений болезни и были выявлены после контактов с зараженными, сообщили в штабе.

Больше всего новых случаев заражений зафиксировано в Москве — 3190, еще 846 — в Московской области и 363 — в Санкт-Петербурге. В этих регионах сложилась наиболее тяжелая ситуация с заболеваемостью: так, с начала пандемии в столице заразились 161 397 человек, в Подмосковье — 32 653, а в Петербурге — 12 955 человек.

До субботы, 23 мая, в России три дня подряд суточный прирост заболевших был ниже 9 тыс. В частности, 22 мая выявили 8894 инфицированных, 21 мая — 8849 и 20 мая — 8764 зараженных.