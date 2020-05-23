Директор Центра Гамалеи назвал сроки производства вакцины от COVID-19

Александр Гинцбург (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Производство вакцины от коронавируса в России может начаться в конце лета. Об этом заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».

«Нам такие сроки ставят исходя из того, что все-таки приходится делать в условиях пандемии, к концу лета, чтобы мы постарались выйти уже на производство», — сказал Гинцбург. «К сожалению, производство сразу не позволит большое количество населения нашей страны иммунизировать», — уточнил он.

Директор НИИ сообщил, что организаторы здравоохранения принимают «беспрецедентные усилия» для максимально быстрого перехода к «масштабированию» вакцины после ее официальной регистрации.

По словам Гинцбурга, препарат центра уже прошел тесты на мелких животных, сейчас доклинические исследования вакцины находятся в завершающей фазе испытаний на обезьянах. «Пока что получаются хорошие результаты и по иммуногенности, и по безопасности», — отметил он.