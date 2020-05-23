Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 71,88 (+0,96) Quote, 22 мая, 12:59
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 78,44 (+0,65) Quote, 22 мая, 12:59
Золотую медаль ЧМ-2018 продали на аукционе почти за $72 тыс. Спорт, 11:34 Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Pro, 11:29 Предчувствие жизни: «Нормальные люди» Салли Руни в книге и на экране Стиль, 11:13 В России провели почти 8,5 млн тестов на коронавирус Общество, 11:13 В Москве количество зараженных COVID-19 превысило 160 тыс. человек Общество, 11:01 #дайджест: что произошло в моде за неделю Стиль, 10:55 В Сети опубликовали видео сгоревшей церкви в Сергиевом Посаде Общество, 10:53 Директор Центра Гамалеи назвал сроки производства вакцины от COVID-19 Общество, 10:47 В России за сутки умерли 139 человек с COVID-19 Общество, 10:44 В России за сутки выявили более 9 тыс. случаев заражения коронавирусом Общество, 10:41 Баскетболист Патрик Юинг заразился коронавирусом Спорт, 10:34 Как управлять личным бюджетом: «здесь и сейчас» и «ради светлого завтра» Quote, 10:34 Власти Москвы назвали долю жителей с иммунитетом к коронавирусу Общество, 10:22 В Москве от коронавируса вылечились более 47 тыс. человек Общество, 10:20
Пандемия коронавируса ,  
0 

Директор Центра Гамалеи назвал сроки производства вакцины от COVID-19

Александр Гинцбург
Александр Гинцбург (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Производство вакцины от коронавируса в России может начаться в конце лета. Об этом заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».

«Нам такие сроки ставят исходя из того, что все-таки приходится делать в условиях пандемии, к концу лета, чтобы мы постарались выйти уже на производство», — сказал Гинцбург. «К сожалению, производство сразу не позволит большое количество населения нашей страны иммунизировать», — уточнил он.

Минздрав оценил сроки появления вакцины от COVID
Общество
Фото: Zuma / ТАСС

Директор НИИ сообщил, что организаторы здравоохранения принимают «беспрецедентные усилия» для максимально быстрого перехода к «масштабированию» вакцины после ее официальной регистрации.

По словам Гинцбурга, препарат центра уже прошел тесты на мелких животных, сейчас доклинические исследования вакцины находятся в завершающей фазе испытаний на обезьянах. «Пока что получаются хорошие результаты и по иммуногенности, и по безопасности», — отметил он.

Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса
Общество
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

После прохождения доклинических испытаний специалисты планируют запросить у Минздрава разрешение на испытания вакцины на людях. Гинцбург указал, что для этого начался отбор добровольцев.

Неофициально некоторые сотрудники НИИ Гамалеи уже использовали препарат для собственной защиты. Директор института сообщил, что это было необходимо, поскольку потеря даже одного заболевшего COVID-19 сотрудника приведет к задержке разработки.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сказала, что много вакцины сразу выработать сложно. Она уточнила, что, если не получится произвести сразу большое количество препарата, сначала прививки получат группы риска по коронавирусу. К таким относятся пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями.

20 мая вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России идет разработка 47 вакцин от коронавируса на 14 разных платформах. Из федерального бюджета, по ее словам, на разработку вакцины и тест-систем для диагностики заболевания выделено 3,1 млрд руб.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: коронавирус, российская вакцина
Материалы по теме
Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса
Общество
Российский ученый назвал сроки испытания вакцины от коронавируса на людях
Общество
Попова назвала первых кандидатов на вакцинацию от COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter