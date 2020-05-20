Путин поручил кабмину направить Дагестану средства для борьбы с COVID-19

Республика Дагестан (Фото: Муса Салгереев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать дополнительную финансовую помощь Дагестану в борьбе с коронавирусом. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Согласно поручению средства необходимо выделить за счет ассигнований федерального бюджета. Правительство должно выполнить поручение до 15 мая.

Согласно актуальным данным федерального оперативного штаба, Дагестан занимает пятое место среди российских регионов по числу подтвержденных случаев COVID-19. В республике зарегистрировали 3643 заболевших, из них 36 человек умерли.

17 мая глава минздрава республики Джамалудин Гаджиибрагимов заявил, что в регионе от пневмонии и COVID-19 умерли 40 врачей. Еще более 13 тыс. жителей заболели коронавирусом и внебольничными пневмониями, указал он. После этого, 18 мая, Путин провел видеосовещание с руководством и представителями общественности Дагестана по коронавирусу, после которого подключил к борьбе с распространением COVID-19 в регионе МЧС и Минобороны. Накануне, 19 мая, МЧС сообщило об отправке в Дагестан специалистов и техники для масштабной дезинфекции.

