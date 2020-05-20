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Путин поручил кабмину направить Дагестану средства для борьбы с COVID-19

Республика Дагестан
Республика Дагестан (Фото: Муса Салгереев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать дополнительную финансовую помощь Дагестану в борьбе с коронавирусом. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Согласно поручению средства необходимо выделить за счет ассигнований федерального бюджета. Правительство должно выполнить поручение до 15 мая.

МЧС направило в Дагестан технику и специалистов для дезинфекции
Общество
Фото: Zuma / ТАСС

Согласно актуальным данным федерального оперативного штаба, Дагестан занимает пятое место среди российских регионов по числу подтвержденных случаев COVID-19. В республике зарегистрировали 3643 заболевших, из них 36 человек умерли.

17 мая глава минздрава республики Джамалудин Гаджиибрагимов заявил, что в регионе от пневмонии и COVID-19 умерли 40 врачей. Еще более 13 тыс. жителей заболели коронавирусом и внебольничными пневмониями, указал он. После этого, 18 мая, Путин провел видеосовещание с руководством и представителями общественности Дагестана по коронавирусу, после которого подключил к борьбе с распространением COVID-19 в регионе МЧС и Минобороны. Накануне, 19 мая, МЧС сообщило об отправке в Дагестан специалистов и техники для масштабной дезинфекции.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Дагестан, коронавирус, поручение
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