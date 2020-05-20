Специалисты Минздрава прибыли в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19

Прибывшие в Дагестан врачи Минздрава России (Фото: minzdravrd.ru)

Группа из шести врачей Минздрава России приехала в Дагестан, чтобы помочь местным специалистам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте регионального минздрава.

Среди них специалисты разных профилей с большим опытом работы в очагах и вспышках инфекций: инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи и организаторы здравоохранения, говорится в сообщении

В группу, которая прибыла в Дагестан, входят представители федеральных центров, которые проводят дистанционные консультации врачей и пациентов, сообщил заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Вадим Тестов. По его словам, они будут консультировать врачей из резных районов республики и проводить для них обучающие мероприятия.

В первую очередь эксперты Минздрава посетят медицинские учреждения Дербента.