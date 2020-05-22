Появилось видео разрушенного упавшим в Пакистане самолетом квартала

В социальных сетях появились кадры с места крушения пассажирского авиалайнера в Пакистане, который упал на жилой квартал города Карачи.

На видео видно, что район сильно задымлен. Некоторые здания серьезно разрушены, на улицах горят машины. Местные жители собрались на улицах, кроме того, на видео попали сотрудники спасательных служб, которые работают в районе после крушения.

Разбившийся самолет «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) следовал в Карачи из города Лахор, на его борту, по информации Reuters, были 107 человек. По данным Dunya News, крушение потерпел лайнер Airbus 320.