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Появилось видео разрушенного упавшим в Пакистане самолетом квартала

В социальных сетях появились кадры с места крушения пассажирского авиалайнера в Пакистане, который упал на жилой квартал города Карачи.

На видео видно, что район сильно задымлен. Некоторые здания серьезно разрушены, на улицах горят машины. Местные жители собрались на улицах, кроме того, на видео попали сотрудники спасательных служб, которые работают в районе после крушения.

Разбившийся самолет «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) следовал в Карачи из города Лахор, на его борту, по информации Reuters, были 107 человек. По данным Dunya News, крушение потерпел лайнер Airbus 320.

Авиакомпания сообщила последние слова пилота упавшего в Пакистане лайнера
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Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Он упал около городского аэропорта, по сведениям Jasarat, до него оставалось 4 км. Geo.tv со ссылкой на источник в управлении гражданской авиации страны уточнил, что лайнер разбился за минуту до посадки. Источники телеканала в экстренных службах сообщали, что спасатели нашли тела 15–20 человек, в том числе ребенка.

Позже Reuters со ссылкой на представителя гражданской авиации Пакистана назвал предварительной причиной крушения техническую неисправность самолета. Перед посадкой обнаружилось, что лайнер не может выпустить шасси, говорил собеседник агентства. 

Теги: Пакистан, авиакатастрофа
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Катастрофа пассажирского лайнера в Пакистане. Фоторепортаж
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Reuters назвал возможную причину крушения самолета в Пакистане
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Авиакомпания сообщила последние слова пилота упавшего в Пакистане лайнера
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