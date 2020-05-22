В Москве за сутки выявили почти 3 тыс. случаев заражения коронавирусом

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за сутки выявили 2988 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб.

Общее число заболевших в Москве выросло до 158 207 человек. Из них 43 582 пациента выздоровели, 1 867 умерли.

Накануне в столице обнаружили 2913 заболевших.

В России за последние сутки выявили 8894 новых случая заболевания. С начала распространения коронавируса в стране им заразились 326 448 человек.