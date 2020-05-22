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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили 8894 заразившихся коронавирусом

Это третий день, когда в России регистрируют менее 9 тыс. новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 326 448 человек
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

За последние сутки в России выявлено 8894 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее количество зараженных с начала пандемии, таким образом, выросло до 326 448 человек.

Более 40% новых случаев (3751) выявлены у людей, которые контактировали с заболевшими ранее и не имели клинических проявлений болезни.

Больше всего заболевших обнаружено в Москве — 2988 человек, также 824 случая выявлено в Московской области и 389 — в Санкт-Петербурге. Эти три региона сохраняют лидерство по количеству людей с подтвержденным коронавирусом: с начала распространения инфекции в Москве заболели 158 207 человек, в Подмосковье — 31 807 и в Санкт-Петербурге — 12 592.

Пятница, 22 мая, стала третьим днем подряд, когда в России количество новых пациентов с COVID-19 меньше отметки 9 тыс. Так, 21 мая было зарегистрировано 8849 заразившихся, 20 мая — 8764.

Число смертей от коронавируса за сутки побило новый рекорд
Общество
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

За последние 24 часа в стране скончались 150 человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Это число стало новым суточным рекордом с начала пандемии. Всего после заражения коронавирусом в России умерли 3249 человек.

Москва продолжает оставаться регионом с самым высоким уровнем летальности: за последние сутки в столице умерли 73 человека, всего с начала пандемии скончались 1867 человек.

В среду, 20 мая, суточное количество вылечившихся от коронавируса впервые превысило количество заболевших (9262 человека выздоровело, 8764 заболело). Это отметил премьер-министр Михаил Мишустин, сказав, что страна, возможно, начала проходить верхнюю точку нагрузки на систему здравоохранения. «Это показывает, что ситуация постепенно стабилизируется, особенно в Москве, которая первой столкнулась с новой инфекцией», — сказал премьер.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус
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