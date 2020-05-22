В России за сутки выявили 8894 заразившихся коронавирусом

Это третий день, когда в России регистрируют менее 9 тыс. новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 326 448 человек

Фото: Антон Ваганов / Reuters

За последние сутки в России выявлено 8894 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее количество зараженных с начала пандемии, таким образом, выросло до 326 448 человек.

Более 40% новых случаев (3751) выявлены у людей, которые контактировали с заболевшими ранее и не имели клинических проявлений болезни.

Больше всего заболевших обнаружено в Москве — 2988 человек, также 824 случая выявлено в Московской области и 389 — в Санкт-Петербурге. Эти три региона сохраняют лидерство по количеству людей с подтвержденным коронавирусом: с начала распространения инфекции в Москве заболели 158 207 человек, в Подмосковье — 31 807 и в Санкт-Петербурге — 12 592.

Пятница, 22 мая, стала третьим днем подряд, когда в России количество новых пациентов с COVID-19 меньше отметки 9 тыс. Так, 21 мая было зарегистрировано 8849 заразившихся, 20 мая — 8764.