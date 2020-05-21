Собянин назвал число госпитализированных с коронавирусом в Москве

Благодаря снижению числа госпитализируемых и росту выписок, свободными остаются около трети всех выделенных для лечения пациентов с COVID-19 коек

Сергей Собянин (в центре) (Фото: Максим Мишин / ТАСС)

В больницах Москвы в настоящий момент занято примерно две трети коек, предназначенных для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.

«Больницы начали постепенно разгружаться. Если на пике загруженность у нас была практически на 100%, то сегодня 20-30% коечного фонда в больницах, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, свободны. При том, что у нас в «боевом режиме» находится 24 тыс. коечного фонда, загруженность сегодня составляет около 16 тыс.», — сказал Собянин.

Мэр Москвы сказал, что тяжелобольных COVID-19 в больницы столицы с каждым днем поступает меньше, в результате чего число людей, выписавшихся из больницы после выздоровления, уже почти вдвое превышает число вновь поступивших.

«Замечательный показатель», — добавил Собянин.