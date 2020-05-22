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Пандемия коронавируса ,  
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Число смертей от коронавируса за сутки побило новый рекорд

Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерли более 3,2 тыс. человек. Свыше 326,4 заразились коронавирусом
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В России за сутки от коронавирусной инфекции умерли 150 человек, сообщает оперативный штаб. Это новый суточный рекорд.

Общее число жертв коронавируса в России достигло 3249. Всего в стране заразились COVID-19 более 326,4 тыс. человек (8894 за последние сутки).

Почти половина умерших за сутки пациентов приходится на Москву. Накануне оперативный штаб столицы сообщил, что в городе 21 мая умерли 73 человека с коронавирусом. Всего в Москве с начала распространения заболевания подтвердили 1867 летальных исходов у пациентов с COVID-19.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Помимо Москвы и Подмосковья, где в общей сложности от COVID-19 умерли 312 человек, топ списка российских регионов по числу жертв болезни выглядит так:

  • Санкт-Петербург (107 погибших);
  • Дагестан (65);
  • Нижегородская область (57);
  • Ингушетия (38);
  • Ставропольский край (36).

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 мая
Общество

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса Россия продолжает занимать 17-е место в списке стран по числу погибших от болезни. В лидерах — США (94,7 тыс.), Великобритания (36,1 тыс.) и Италия (32,4 тыс.).

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус
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