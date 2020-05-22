Число смертей от коронавируса за сутки побило новый рекорд
В России за сутки от коронавирусной инфекции умерли 150 человек, сообщает оперативный штаб. Это новый суточный рекорд.
Общее число жертв коронавируса в России достигло 3249. Всего в стране заразились COVID-19 более 326,4 тыс. человек (8894 за последние сутки).
Почти половина умерших за сутки пациентов приходится на Москву. Накануне оперативный штаб столицы сообщил, что в городе 21 мая умерли 73 человека с коронавирусом. Всего в Москве с начала распространения заболевания подтвердили 1867 летальных исходов у пациентов с COVID-19.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Помимо Москвы и Подмосковья, где в общей сложности от COVID-19 умерли 312 человек, топ списка российских регионов по числу жертв болезни выглядит так: