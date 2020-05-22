Число смертей от коронавируса за сутки побило новый рекорд

Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерли более 3,2 тыс. человек. Свыше 326,4 заразились коронавирусом

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В России за сутки от коронавирусной инфекции умерли 150 человек, сообщает оперативный штаб. Это новый суточный рекорд.

Общее число жертв коронавируса в России достигло 3249. Всего в стране заразились COVID-19 более 326,4 тыс. человек (8894 за последние сутки).

Почти половина умерших за сутки пациентов приходится на Москву. Накануне оперативный штаб столицы сообщил, что в городе 21 мая умерли 73 человека с коронавирусом. Всего в Москве с начала распространения заболевания подтвердили 1867 летальных исходов у пациентов с COVID-19.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Помимо Москвы и Подмосковья, где в общей сложности от COVID-19 умерли 312 человек, топ списка российских регионов по числу жертв болезни выглядит так: