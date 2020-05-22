Суд в Красноярском крае отклонил апелляцию на арест бизнесмена Быкова

Анатолий Быков (Фото: Андрей Самсонов / ТАСС)

Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова. Об этом сообщает пресс-служба суда. Быкова обвиняют в организации двойного убийства в 1994 году.

«Сегодня суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, оставил решение по мере пресечения без изменения», — говорится в сообщении.

При этом суд частично изменил описание мотивировочной части в постановлении об аресте, удалив из него указание на то, что Быкова обвиняют в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

О задержании Быкова, который был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, по подозрению в причастности к заказному убийству, совершенному в 1994 году, стало известно 7 мая. По данным Следственного комитета (СК), Быков конфликтовал с убитыми Кириллом Войтенко и Александром Наумовым из-за распределения доходов организованной преступной группировки (ОПГ), членами которой все они были.