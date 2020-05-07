СК сообщил подробности дела задержанного за убийство бизнесмена Быкова

Задержание Анатолия Быкова (Фото: СК РФ)

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, которого Следственный комитет подозревает в организации убийства в 1994 году, конфликтовал с убитыми Кириллом Войтенко и Александром Наумовым из-за распределения доходов организованной преступной группировки (ОПГ), членами которой все они были. К такому выводу пришли в СК в ходе расследования уголовного дела, сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, в 1994 году Наумов входил в ОПГ, возглавляемую 23-летним Быковым. Между ними возник конфликт из-за несправедливого, по мнению Наумова, распределения доходов преступной группировки. Вскоре после конфликта перед машиной, в которой находился Быков, произошел взрыв. Лидер ОПГ, по версии следователей, посчитал, что покушение на него организовали Наумов и его приятель Войтенко.

Быков поручил Владимиру Татаренкову, который назван в материале СК его «хорошим знакомым», организовать убийство Войтенко и Наумова. 24 июля 1994 года они были расстреляны. Непосредственными исполнителями заказного убийства СК считает Сергея Бакурова и Владимира Чучкова. Бакурова ранее приговорили к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске. Вина организатора убийства Татаренкова также доказана, он уже приговорен судом к 13 годам лишения свободы, отмечает СК.

СК также сообщает, что показания против Быкова были получены от Татаренкова. Против Быкова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах).