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СК сообщил подробности дела задержанного за убийство бизнесмена Быкова

Задержание Анатолия Быкова
Задержание Анатолия Быкова (Фото: СК РФ)

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, которого Следственный комитет подозревает в организации убийства в 1994 году, конфликтовал с убитыми Кириллом Войтенко и Александром Наумовым из-за распределения доходов организованной преступной группировки (ОПГ), членами которой все они были. К такому выводу пришли в СК в ходе расследования уголовного дела, сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, в 1994 году Наумов входил в ОПГ, возглавляемую 23-летним Быковым. Между ними возник конфликт из-за несправедливого, по мнению Наумова, распределения доходов преступной группировки. Вскоре после конфликта перед машиной, в которой находился Быков, произошел взрыв. Лидер ОПГ, по версии следователей, посчитал, что покушение на него организовали Наумов и его приятель Войтенко.

СК показал видео задержания бизнесмена Быкова
Общество

Быков поручил Владимиру Татаренкову, который назван в материале СК его «хорошим знакомым», организовать убийство Войтенко и Наумова. 24 июля 1994 года они были расстреляны. Непосредственными исполнителями заказного убийства СК считает Сергея Бакурова и Владимира Чучкова. Бакурова ранее приговорили к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске. Вина организатора убийства Татаренкова также доказана, он уже приговорен судом к 13 годам лишения свободы, отмечает СК.

СК также сообщает, что показания против Быкова были получены от Татаренкова. Против Быкова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах).

Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по делу о заказном убийстве в 1990-х
Общество
Анатолий Быков

О задержании бизнесмена Быкова по делу о заказном убийстве стало известно утром 7 мая. Источник РБК, близкий к ФСБ, уточнил, что его задержали в 10:00 по местному времени (06:00 мск) по подозрению в организации убийства участников ОПГ Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Источник ТАСС сообщал, что в задержании бизнесмена участвовали сотрудники МВД и ФСБ.

О том, что показания против Быкова мог дать Татаренков, известный как глава саяногорской ОПГ по прозвищу Татарин, ранее сообщало издание «Тайга.инфо».

Быков был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода и депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 2002 году он получил условный срок по делу о покушении на криминального авторитета Вилора Строганова по прозвищу Паша Цветомузыка, однако спустя несколько лет с бизнесмена сняли судимость.

Теги: СК, Красноярск, Анатолий Быков
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