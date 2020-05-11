Защита обжаловала арест бизнесмена Анатолия Быкова

Анатолий Быков (Фото: Андрей Самсонов / ТАСС)

Защита обжаловала арест бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации убийства, сообщил РБК адвокат предпринимателя Алексей Прохоров.

«Сегодня утром почтой отправлена апелляционная жалоба в суд первой инстанции, поскольку жалоба подается в Красноярский краевой суд через суд, принявший обжалуемое решение», — отметил Прохоров. Он добавил, что обычно письмо идет один-два дня.

7 мая стало известно о задержании Быкова по подозрению в причастности к убийству, совершенному в 1994 году. По данным Следственного комитета, у бизнесмена был конфликт с Кириллом Войтенко и Александром Наумовым из-за распределения доходов организованной преступной группировки (ОПГ), членами которой все они были. В июле 1994 года Войтенко и Наумов были убиты.

В Следственном комитете отметили, что организовать убийство Быков поручил своему «хорошему знакомому» Владимиру Татаренкову, которого позднее приговорили к 13 годам лишения свободы. Он и дал показания на Быкова.