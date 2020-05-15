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Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

Быкову предъявили обвинения в организации двойного убийства в 1994 году. Поводом стали показания трех свидетелей, которые раньше молчали в надежде на то, что бизнесмен будет оказывать им поддержку, сообщили в Следственном комитете
Анатолий Быков
Анатолий Быков (Фото: Андрей Самсонов / ТАСС)

Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.

Быкова обвиняют в организации заказных убийств участников преступных группировок Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Основанием для предъявления обвинений стали показания трех свидетелей.

«Они впервые за 26 лет, прошедшие с момента убийства, указали на Быкова как на заказчика преступления, пояснив, что не давали показания раньше в надежде на то, что Быков им будет оказывать поддержку», — сообщили в СК. Быкова заключили под стражу.

По данным следствия, между 23-летним Быковым, который возглавлял тогда преступную группировку, и ее участником Наумовым произошел конфликт. Последний заявил о несправедливом распределении денег, и в результате ссоры между мужчинами возникла личная неприязнь.

Вскоре после этого перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв, говорится в сообщении СК. Быков решил, что это устроил Наумов и его приятель Войтенко, и решил их убить. По версии следствия, организовать преступление он поручил главарю саяногорской ОПГ Владимиру Татаренкову по прозвищу Татарин, который привлек к убийству членов своей банды. 24 июля 1994 года Наумова и Войтенко расстреляли в их автомобиле непосредственные исполнители убийства — Сергей Бакуров и Владимир Чучков. Бакурова впоследствии приговорили к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске. Татаренкова посадили на 13,5 года.

Суд арестовал бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в убийстве
Общество
Анатолий Быков

В 1990-е годы Быков был владельцем Красноярского алюминиевого завода, в 1998–2000 годах являлся председателем его совета директоров. Совладельцем предприятия в те годы был и недавно покончивший с собой глава совета директоров группы «Аллтек» Дмитрий Босов. В созданную Быковым группу входили и другие крупные заводы региона, в частности Ачинский глиноземный комбинат.

В 2002 году Быкова приговорили к 6,5 года заключения условно. Его признали виновным в причастности к покушению на Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Однако через три года районный суд Красноярска снял с Быкова судимость.

До 2016 года Быков был депутатом заксобрания Красноярского края. В 2003 году он попытался стать депутатом Госдумы, но суд отменил его регистрацию из-за проблем с документами.

СК показал видео задержания бизнесмена Быкова
Общество

По подозрению в причастности к убийству, совершенному в 1994 году, Быкова задержали 7 мая. В тот же день в доме бизнесмена в Крыму и по месту его жительства в Красноярске прошли обыски.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Анатолий Быков, двойное убийство
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