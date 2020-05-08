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Суд арестовал бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в убийстве

Арест избран Свердловским районным судом в качестве меры пресечения, Анатолий Быков останется под стражей до 4 июля
Анатолий Быков
Анатолий Быков (Фото: Андрей Самсонов / ТАСС)

Суд принял решение об аресте бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова. В сообщении на сайте Красноярского краевого суда говорится, что арест избран Свердловским районным судом в качестве меры пресечения и Быков останется под стражей до 4 июля.

«Сторона обвинения подозревает Быкова в совершении преступлений, предусмотренных ст. 17 УК РСФСР (соучастие в преступлении) и пп. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору)», — говорится в сообщении суда.

Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по делу о заказном убийстве в 1990-х
Общество
Анатолий Быков

Накануне, 7 мая, стало известно о задержании Быкова по подозрению в причастности к убийству, совершенному еще в 1994 году. Следственный комитет (СК) сообщил, что бизнесмен конфликтовал с Кириллом Войтенко и Александром Наумовым из-за распределения доходов организованной преступной группировки (ОПГ), членами которой все они были, и 24 июля 1994 года оба они были убиты. СК отмечает, что организовать убийство Быков поручил своему «хорошему знакомому» Владимиру Татаренкову, который позднее был приговорен к 13 годам лишения свободы и дал показания на Быкова.

В тот же день в доме Быкова в Крыму и по месту его жительства в Красноярске прошли обыски.

Быков в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, а в 1998–2000 годах являлся председателем совета директоров этого предприятия. Одним из совладельцев КрАЗа в те годы был и недавно покончивший с собой глава совета директоров группы «Аллтек» Дмитрий Босов.

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Общество
Дмитрий Босов


В созданную Быковым группу входили и еще несколько крупных заводов региона, в том числе и Ачинский глиноземный комбинат. Как рассказывал изданию Forbes Босов, в 1995 году решение Быкова отменить собрание акционеров этого предприятия позволило предотвратить покушение на нескольких его участников: самого Босова, Владимира Лисина и Олега Дерипаску, якобы заказанное Татаренковым.

В 2002 году Быков был приговорен к 6,5 года заключения условно. Его признали виновным в причастности к покушению на Вилора Струганова, известного в криминальных кругах как Паша Цветомузыка, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Однако спустя три года Октябрьский районный суд Красноярска снял с него условный срок и погасил судимость.

До 2016 года Быков был депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 2003 году он попытался стать депутатом Государственной думы, однако его регистрация в итоге была отменена из-за проблем с документами.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Анатолий Быков, Красноярский край
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