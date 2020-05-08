Суд арестовал бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в убийстве

Арест избран Свердловским районным судом в качестве меры пресечения, Анатолий Быков останется под стражей до 4 июля

Анатолий Быков (Фото: Андрей Самсонов / ТАСС)

Суд принял решение об аресте бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова. В сообщении на сайте Красноярского краевого суда говорится, что арест избран Свердловским районным судом в качестве меры пресечения и Быков останется под стражей до 4 июля.

«Сторона обвинения подозревает Быкова в совершении преступлений, предусмотренных ст. 17 УК РСФСР (соучастие в преступлении) и пп. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору)», — говорится в сообщении суда.

Накануне, 7 мая, стало известно о задержании Быкова по подозрению в причастности к убийству, совершенному еще в 1994 году. Следственный комитет (СК) сообщил, что бизнесмен конфликтовал с Кириллом Войтенко и Александром Наумовым из-за распределения доходов организованной преступной группировки (ОПГ), членами которой все они были, и 24 июля 1994 года оба они были убиты. СК отмечает, что организовать убийство Быков поручил своему «хорошему знакомому» Владимиру Татаренкову, который позднее был приговорен к 13 годам лишения свободы и дал показания на Быкова.

В тот же день в доме Быкова в Крыму и по месту его жительства в Красноярске прошли обыски.