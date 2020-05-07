Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по делу о заказном убийстве в 1990-х

В начале 2000-х его судили по делу о причастности к покушению на Пашу Цветомузыку. Спустя три года после условного приговора с экс-депутата красноярского заксобрания сняли судимость

Анатолий Быков (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Сотрудники правоохранительных органов Красноярского края задержали бизнесмена Анатолия Быкова, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода. Как сообщил собеседник «РИА Новости» в правоохранительных органах, его подозревают в причастности к убийству, совершенному еще в 1994 году.

Источник РБК, близкий к ФСБ, подтвердил задержание Быкова в 10:00 по местному времени (06.00 мск). По его словам, бизнесмена подозревают в организации заказных убийств участников преступных группировок Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Последние двое были убиты 24 июля 1994 года. Позже в их смерти обвинили главаря «саяногорской ОПГ» Владимира Татаренкова по прозвищу Татарин.

Показания на Быкова дал один из бывших членов ОПГ, сообщил собеседник РБК. Издание «Тайга.инфо» сообщает, что информаторов правоохранительных органов мог быть Татаренков.

Источник ТАСС рассказал, что в задержании Быкова участвовали сотрудники МВД и ФСБ, а уголовное дело возбудил Следственный комитет.