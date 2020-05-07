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Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по делу о заказном убийстве в 1990-х

В начале 2000-х его судили по делу о причастности к покушению на Пашу Цветомузыку. Спустя три года после условного приговора с экс-депутата красноярского заксобрания сняли судимость
Анатолий Быков
Анатолий Быков (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Сотрудники правоохранительных органов Красноярского края задержали бизнесмена Анатолия Быкова, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода. Как сообщил собеседник «РИА Новости» в правоохранительных органах, его подозревают в причастности к убийству, совершенному еще в 1994 году.

Источник РБК, близкий к ФСБ, подтвердил задержание Быкова в 10:00 по местному времени (06.00 мск). По его словам, бизнесмена подозревают в организации заказных убийств участников преступных группировок Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Последние двое были убиты 24 июля 1994 года. Позже в их смерти обвинили главаря «саяногорской ОПГ» Владимира Татаренкова по прозвищу Татарин.

Показания на Быкова дал один из бывших членов ОПГ, сообщил собеседник РБК. Издание «Тайга.инфо» сообщает, что информаторов правоохранительных органов мог быть Татаренков.

Источник ТАСС рассказал, что в задержании Быкова участвовали сотрудники МВД и ФСБ, а уголовное дело возбудил Следственный комитет.

Позже факт задержания Быкова по подозрению в причастности к убийству, совершенном в 1994 году, подтвердил СК.

РБК направил запрос в пресс-службу СКР, ГСУ СКР по Красноярскому краю, ЦОС ФСБ и УФСБ по Красноярскому краю, а также в пресс-службу регионального МВД.

Дмитрий Босов: от вагонов с горчичниками до угольной империи в Арктике
Бизнес
Дмитрий Босов

Быков в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, а в 1998-2000 годах являлся председателем совета директоров этого предприятия. Одним из совладельцев КрАЗа в те годы был и покончивший с собой на этой неделе глава совета директоров группы «Аллтек» Дмитрий Босов.

В созданную Быковым группу входили и еще несколько крупных заводов региона, в том числе и Ачинский глиноземный комбинат. Как рассказывал изданию Forbes Босов, в 1995 году решение Быкова отменить собрание акционеров этого предприятия позволило предотвратить покушение на нескольких его участников: самого Босова, Владимира Лисина и Олега Дерипаску, якобы заказанное Татаренковым.

В 2002 году Быков был приговорен к 6,5 годам заключения условно. Его признали виновным в причастности к покушению на Вилора Струганова, известного в криминальных кругах как Паша Цветомузыка, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Однако спустя три года Октябрьский районный суд Красноярска снял с него условный срок и погасил судимость.

До 2016 года Быков был депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 2003 году он попытался стать депутатом Государственной думы, однако его регистрация в итоге была отменена из-за проблем с документами.

Авторы: Артем Филипенок, Дмитрий Серков
При участии: Любовь Порываева
Теги: Анатолий Быков, Дмитрий Босов, Владимир Лисин, Олег Дерипаска
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Дмитрий Босов: от вагонов с горчичниками до угольной империи в Арктике
Бизнес
В «Аллтеке» подтвердили смерть Босова
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