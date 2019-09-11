СМИ опубликовали стенограмму последних слов убитого журналиста Хашкаджи

Издание Daily Sabah опубликовало расшифровку аудиозаписи, сделанной в генконсульстве Саудовской Аравии в Турции в день убийства журналиста Джемаля Хашкаджи.

Когда Хашкаджи вошел в здание, его завели в кабинет, где находились, предположительно, заранее прибывшие в страну военные из Саудовской Аравии. Они сообщили Хашкаджи, что должны забрать его в Эр-Рияд по требованию Интерпола. Журналист ответил, что против него не возбуждено никаких дел.

После этого у него спросили о наличии с собой телефонов, уточнив название бренда. Хашкаджи рассказал про два iPhone. Военные предложили ему написать сообщение родным, чтобы они не беспокоились, однако журналист отказался и спросил, почему в помещении находится полотенце и будут ли ему давать какие-либо препараты. «Мы уложим тебя спать», — ответили военные.

После того как ему дали препараты, Хашкаджи перед потерей сознания произнес свои последние слова: «Не держите мой рот закрытым. У меня астма. Не делайте этого, вы меня задушите».

Кроме того, в стенограмме содержатся переговоры, предположительно, военных из Саудовской Аравии, которые до прихода Хашкаджи обсуждают, как будут прятать тело журналиста.