Захарова назвала ударом по международной стабильности выход США из ДОН

Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) является ударом по мировой стабильности. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это не первый удар по международной стабильности и безопасности, который наносит американская администрация», — сказала Захарова.

Она напомнила о том, что ранее Вашингтон вышел из договора по ПРО, договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), а также заявлял, что не будет ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Представитель МИД также сообщила, что у Москвы есть претензии к американской стороне о соблюдении Договора по открытому небу. По ее словам, США ввела ограничительные меры в отношении России: отказ в возможности отходить от американских норм организации воздушного движения, новые специальные процедуры для проведения наблюдательных полетов над Гавайями.