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Захарова назвала ударом по международной стабильности выход США из ДОН

Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) является ударом по мировой стабильности. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это не первый удар по международной стабильности и безопасности, который наносит американская администрация», — сказала Захарова.

Она напомнила о том, что ранее Вашингтон вышел из договора по ПРО, договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), а также заявлял, что не будет ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Представитель МИД также сообщила, что у Москвы есть претензии к американской стороне о соблюдении Договора по открытому небу. По ее словам, США ввела ограничительные меры в отношении России: отказ в возможности отходить от американских норм организации воздушного движения, новые специальные процедуры для проведения наблюдательных полетов над Гавайями.

В МИДе оценили выход США из Договора по открытому небу
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Дональд Трамп

«Американцы за последнее даже больше чем десятилетие намеренно и не скрывая это разрушали систему международного права и международных организаций», — добавила Захарова.

О выходе Соединенных Штатов из ДОН заявил президент Дональд Трамп 21 мая. Он сообщил, что Россия нарушает его действия, поэтому «пока они не будут придерживаться, мы выйдем».

В ответ на это российский МИД заявил, что действия Вашингтона подрывают фундаментальные основы безопасности, действовавшие в Европе более 20 лет. При этом Москва отвергает попытки оправдать выход из договора какими-либо техническими проблемами.

Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
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Дональд Трамп

По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова, у России есть план «Б» на случай выхода США из Договора по открытому небу, так как американцы «давно уже не позиционируют себя как надежного партнера».

Договор по открытому небу подписали в 1992 году 27 государств — членов ОБСЕ. Затем его расширили на 34 страны. Он позволяет странам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга с использовнаием фото- и видеосъемки.

Теги: США, Договор по открытому небу, Мария Захарова
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