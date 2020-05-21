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МИД сообщил о «плане Б» на случай выхода США из Договора об открытом небе

У России есть план «Б» на случай возможного выхода Соединенных Штатов из договора по открытому небу. Об этом ТАСС заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

По словам Ермакова, Штаты «давно уже не позиционируют себя как надежного партнера», и исходя из этого, России нужно планировать свои шаги. Представитель ведомства призвал дождаться официального подтверждения выхода Вашингтона из соглашения.

Как заявил агентству замглавы МИДа Александр Грушко, выход США из соглашения ударит по системе военной безопасности в Европе, «которая и без того ослаблена», и нанесет ущерб интересам союзников Соединенных Штатов.

Ранее 21 мая агентство Associated Press сообщило, что администрация американского президента Дональда Трампа оповестила иностранных партнеров о выходе Вашингтона из договора. Кого именно уведомили Штаты, не уточнялось. По данным New York Times, американская сторона объявит об этом решении Москве в пятницу, 22 мая.

Материал дополняется.

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