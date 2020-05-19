МЧС направило в Дагестан технику и специалистов для дезинфекции

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Министерство по чрезвычайным ситуациям направляет в Дагестан группу специалистов и техники для масштабной дезинфекции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«В рамках поручения президента Владимира Путина МЧС направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона», — говорится в сообщении.

19 мая из Донского и Ногинского спасательных центров в Дагестан выдвинулись автоколонны с необходимым оборудованием. К работе в республике привлекли 140 человек и 26 единиц техники.