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МЧС направило в Дагестан технику и специалистов для дезинфекции

Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Министерство по чрезвычайным ситуациям направляет в Дагестан группу специалистов и техники для масштабной дезинфекции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«В рамках поручения президента Владимира Путина МЧС направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона», — говорится в сообщении.

19 мая из Донского и Ногинского спасательных центров в Дагестан выдвинулись автоколонны с необходимым оборудованием. К работе в республике привлекли 140 человек и 26 единиц техники.

Путин подключил МЧС и Минобороны к борьбе с коронавирусом в Дагестане
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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В МЧС отметили, что специалисты будут проводить обработку лечебных и образовательных учреждений, объектов социального обслуживания, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры.

Ранее 18 мая Путин распорядился подключить МЧС и Минобороны к борьбе с распространением коронавируса в республике. По словам президента, ситуация в регионе сложная, поэтому требует неотложных дополнительных мер.

По поручению Путина МЧС должно провести дезинфекцию объектов, а Минобороны развернуть многофункциональный инфекционный центр в Дагестане. Глава государства назвал причиной тяжелой эпидемиологической обстановки в регионе самолечение населения и поздние обращения к врачам.

Попова сравнила заболеваемость COVID-19 в Дагестане и других регионах
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Анна Попова

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заболеваемость в республике втрое выше, чем в среднем по России. «Если в целом по России из общего количества обследований мы выявляем 10–12% зараженных, инфицированных, то пока в Республике Дагестан это больше 35%», — сказала главный санитарный врач.

Кроме того, на границе Дагестана скопилось множество граждан Азербайджана, которые не могут попасть домой из-за закрытых границ. Этот вопрос обсуждали Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. В МЧС сообщили, что в республике открыли пункт временного размещения для иностранных граждан.

По данным оперативного штаба по борьбе с эпидемией, в Дагестане подтверждено 3553 заболевших COVID-19. 2003 человека выздоровели, 32 умерли.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Дагестан, коронавирус, МЧС, новости РБК
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