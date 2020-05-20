Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 72,34 (-0,05) Quote, 12:59
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 79,18 (+0,01) Quote, 12:59
Основатель хедж-фонда предупредил о возможном запрете владения золотом Финансы, 18:05 Путин заявил о способности России обеспечить себя основными продуктами Экономика, 18:02 Шойгу пообещал провести военно-морской парад ко Дню ВМФ в Петербурге Общество, 18:00 Принц Чарльз призвал безработных и студентов спасать урожай Стиль, 17:50 Загнаны в крайнюю бедность: почему криптовалюта вряд ли поможет в кризис Крипто, 17:45 Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами Спорт, 17:44 Жители Москвы смогут обжаловать онлайн штрафы за нарушение самоизоляции Общество, 17:42 Власти разрешат ВЭБу вложить 100 млрд руб. в «вечные» облигации РЖД Финансы, 17:39 Facebook и Instagram запустили функцию онлайн-шопинга Стиль, 17:38 Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 против европейских норм по газу Политика, 17:37 В правительстве обсудили расширение границ Севморпути за счет пяти морей Бизнес, 17:34 Киносеть «Каро» снизит цены на билеты для привлечения зрителей Технологии и медиа, 17:29 Как «Ростелеком» выиграет от цифровизации общества Quote, 17:26 Правительственные автомобили из Челябинского «леса» передадут соцслужбам Общество, 17:26
Новости без коронавируса ,  
0 

Шойгу пообещал провести военно-морской парад ко Дню ВМФ в Петербурге

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге пройдет 26 июля, в день Военно-морского флота (ВМФ), в нем примут участие 46 кораблей и подлодок. Об этом на заседании коллегии Минобороны России заявил глава ведомства Сергей Шойгу, говорится в поступившем в РБК сообщении военного ведомства.

По словам Шойгу, в параде будут задействованы также «самые современные из поступающих сегодня на вооружение» кораблей и подлодок. Участие в мероприятии примут, в частности, первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой десантный корабль «Петр Моргунов», а также подводная лодка «Петропавловск-Камчатский», сообщил министр.

Кроме того, в воздушной части парада представят 41 самолет и вертолет, среди которых будут противолодочные самолеты-амфибии Бе-200 «Альтаир».

Парад ко Дню Победы в Минске. Фотогалерея
Фотогалерея 

Шойгу отметил, что в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне по Неве пройдут боевые катера со знаменами прославленных соединений ВМФ, а на десантных катерах разместят танки Т-34 и БМ-13 «Катюша». Также военно-морской проведут на флотах в Североморске, Балтийске, Владивостоке, Севастополе, в порту Тартус в Средиземном море, а также в новом пункте базирования Каспийской флотилии — в Каспийске.

Воздушный парад Победы в Москве. Фотогалерея
Фотогалерея 

В прошлом году парады в честь Дня Военно-морского флота прошли 28 июля. Мероприятие провели в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Калининграде, Севастополе. В параде в Санкт-Петербурге задействовали 4 тыс. военных, 43 корабля и 41 летательный аппарат, в мероприятии принял участие президент Владимир Путин.

Традиционный парад по случаю Победы в Великой Отечественной войне в мае в Москве отложили из-за распространения коронавирусной инфекции. 9 мая в столице провели только воздушную часть парада.

Теги: парад, Минобороны
Материалы по теме
Парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день
Политика
Шойгу отдал приказ провести салюты в честь Дня Победы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter