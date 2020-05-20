Шойгу пообещал провести военно-морской парад ко Дню ВМФ в Петербурге

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Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге пройдет 26 июля, в день Военно-морского флота (ВМФ), в нем примут участие 46 кораблей и подлодок. Об этом на заседании коллегии Минобороны России заявил глава ведомства Сергей Шойгу, говорится в поступившем в РБК сообщении военного ведомства.

По словам Шойгу, в параде будут задействованы также «самые современные из поступающих сегодня на вооружение» кораблей и подлодок. Участие в мероприятии примут, в частности, первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой десантный корабль «Петр Моргунов», а также подводная лодка «Петропавловск-Камчатский», сообщил министр.

Кроме того, в воздушной части парада представят 41 самолет и вертолет, среди которых будут противолодочные самолеты-амфибии Бе-200 «Альтаир».

Шойгу отметил, что в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне по Неве пройдут боевые катера со знаменами прославленных соединений ВМФ, а на десантных катерах разместят танки Т-34 и БМ-13 «Катюша». Также военно-морской проведут на флотах в Североморске, Балтийске, Владивостоке, Севастополе, в порту Тартус в Средиземном море, а также в новом пункте базирования Каспийской флотилии — в Каспийске.

В прошлом году парады в честь Дня Военно-морского флота прошли 28 июля. Мероприятие провели в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Калининграде, Севастополе. В параде в Санкт-Петербурге задействовали 4 тыс. военных, 43 корабля и 41 летательный аппарат, в мероприятии принял участие президент Владимир Путин.

Традиционный парад по случаю Победы в Великой Отечественной войне в мае в Москве отложили из-за распространения коронавирусной инфекции. 9 мая в столице провели только воздушную часть парада.