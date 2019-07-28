Военно-морской парад в честь Дня ВМФ в городах России. Фоторепортаж

Днем 28 июля в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Калининграде, Севастополе прошли парады в честь Дня Военно-морского флота. В Санкт-Петербурге парад принял президент Владимир Путин, который заявил, что ВМФ России готов «дать отпор любому агрессору». Как это было — в фоторепортаже РБК