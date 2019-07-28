Военно-морской парад в честь Дня ВМФ в городах России. Фоторепортаж

Днем 28 июля в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Калининграде, Севастополе прошли парады в честь Дня Военно-морского флота. В Санкт-Петербурге парад принял президент Владимир Путин, который заявил, что ВМФ России готов «дать отпор любому агрессору». Как это было — в фоторепортаже РБК
Санкт-Петербург. Малый ракетный корабль проекта 1234 «Пассат» и малый ракетный корабль проекта 21631 «Серпухов» (слева направо) у Дворцового моста
Санкт-Петербург. Парадная линия кораблей в акватории Кронштадтского рейда
Санкт-Петербург. Малый противолодочный корабль «Казанец»
Севастополь. Парусный фрегат «Херсонес»
Балтийск. Моряк Балтийского флота во время военно-морского парада
Владивосток. Десантирование бронетранспортеров БТР-82А с большого десантного корабля «Пересвет» в акватории Амурского залива