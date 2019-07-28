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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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USD ЦБ: 63,13 (-0,03) Quote, 26 июл, 13:15
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Военно-морской парад в честь Дня ВМФ в городах России. Фоторепортаж

Днем 28 июля в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Калининграде, Севастополе прошли парады в честь Дня Военно-морского флота. В Санкт-Петербурге парад принял президент Владимир Путин, который заявил, что ВМФ России готов «дать отпор любому агрессору». Как это было — в фоторепортаже РБК
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Санкт-Петербург. Малый ракетный корабль проекта 1234 «Пассат» и малый ракетный корабль проекта 21631 «Серпухов» (слева направо) у Дворцового моста

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Санкт-Петербург. Парадная линия кораблей в акватории Кронштадтского рейда

Фото: Алексей Никольский / Reuters
Президент России Владимир Путин во время Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Санкт-Петербург. Моряки на борту дизель-электрической подводной лодки «Кронштадт» в акватории реки Невы
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Санкт-Петербург. Малый противолодочный корабль «Казанец»

Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Севастополь. Парусный фрегат «Херсонес»

Фото: Екатерина Штукина / ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время парада в Севастополе
Фото: Екатерина Штукина / ТАСС
Севастополь. Сторожевой корабль Черноморского флота  «Сметливый» (на втором плане) и парадно-разъездной катер «Сапсан» (на первом плане)
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Балтийск. Моряки на борту эскадренного миноносца «Настойчивый»
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Балтийск. Моряк Балтийского флота во время военно-морского парада

Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС

Владивосток. Десантирование бронетранспортеров БТР-82А с большого десантного корабля «Пересвет» в акватории Амурского залива

Фото: Юрий Мальцев / Reuters
Парад во Владивостоке
Теги: мультимедиа, ВМФ
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