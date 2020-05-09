Воздушный парад Победы в Москве. Видео

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09 мая, 09:51
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В связи с эпидемией коронавируса в этом году в Москве провели только воздушную часть парада в честь 75-й годовщины Победы. Президент России Владимир Путин выступил с обращением
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Теги:
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