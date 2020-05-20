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ЛНР привела вооруженные силы в полную боеготовность

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Руководство самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) привело в полную боевую готовность силы Народной милиции. Об этом сообщается на сайте Народной милиции.

«Наши подразделения завершили все мероприятия по приведению в высшую степень боевой готовности и готовы к выполнению любых задач», — говорится в заявлении.

На этот шаг власти непризнанной республики пошли из-за «вооруженных провокаций», которые направлены «на вывод из строя критически важных объектов жизнеобеспечения республики».

Как утверждают в ЛНР, за прошедшие сутки украинская сторона четыре раза нарушила режим прекращения огня, повреждения получили три дома.

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Ранее 20 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после завершения пандемии коронавируса для урегулирования ситуации в Донбассе состоится очередной саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия). «Мы не оставляем попытки вернуть наших людей и наши территории», — указал он. Кроме того, Киев готов обсуждать вопрос завершения конфликта и в других форматах, указал Зеленский.

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В конце апреля Зеленский выразил уверенность, что сможет разрешить конфликт в Донбассе за срок своего пребывания на посту президента. В начале мая украинский президент обновил состав делегации страны для участия в переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу, что вызвало негативный отклик российской стороны. Так, представитель России на переговорах Борис Грызлов заявил об «открытом нежелании новых представителей Украины взаимодействовать» с представителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Теги: ЛНР, Донбасс, боевая готовность
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