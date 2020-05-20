ЛНР привела вооруженные силы в полную боеготовность

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Руководство самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) привело в полную боевую готовность силы Народной милиции. Об этом сообщается на сайте Народной милиции.

«Наши подразделения завершили все мероприятия по приведению в высшую степень боевой готовности и готовы к выполнению любых задач», — говорится в заявлении.

На этот шаг власти непризнанной республики пошли из-за «вооруженных провокаций», которые направлены «на вывод из строя критически важных объектов жизнеобеспечения республики».

Как утверждают в ЛНР, за прошедшие сутки украинская сторона четыре раза нарушила режим прекращения огня, повреждения получили три дома.