МИД заявил о поменявших отношение к интересам украинцев «слугах народа»

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент Украины Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» за год пребывания у власти поменяли отношение к интересам украинского народа. Об этом говорится в комментарии МИД России по случаю годовщины вступления Зеленского в должность главы государства.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что русофобия на Украине продолжает распространяться и Киев продолжает вести борьбу со всем, что связывает российский и украинский народы.

«Год назад этот курс был отвергнут большинством населения страны, что открыло Владимиру Зеленскому дорогу во власть. Очень жаль, что со временем власть меняет отношение «слуг народа» к интересам того народа, который их избирает», — подчеркнули в министерстве.

Ведомство привело в пример введение против российских граждан и юрлиц новых санкций со стороны Украины. Так, в санкционные списки при президентстве Зеленского были включены Эрмитаж, Музей им. А.С. Пушкина, МГУ им. М.В. Ломоносова и другие организации.