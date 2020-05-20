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МИД заявил о поменявших отношение к интересам украинцев «слугах народа»

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент Украины Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» за год пребывания у власти поменяли отношение к интересам украинского народа. Об этом говорится в комментарии МИД России по случаю годовщины вступления Зеленского в должность главы государства.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что русофобия на Украине продолжает распространяться и Киев продолжает вести борьбу со всем, что связывает российский и украинский народы.

«Год назад этот курс был отвергнут большинством населения страны, что открыло Владимиру Зеленскому дорогу во власть. Очень жаль, что со временем власть меняет отношение «слуг народа» к интересам того народа, который их избирает», — подчеркнули в министерстве.

Ведомство привело в пример введение против российских граждан и юрлиц новых санкций со стороны Украины. Так, в санкционные списки при президентстве Зеленского были включены Эрмитаж, Музей им. А.С. Пушкина, МГУ им. М.В. Ломоносова и другие организации.

Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ
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Владимир Зеленский

Также МИД России напомнил, что при инаугурации Зеленский назвал своей основной задачей прекращение боевых действий на юго-востоке Украины, однако с тех пор «кардинальных перемен не произошло». После созыва «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года украинская сторона показала отсутствие намерения реализовывать договоренности саммита и выполнять минские соглашения, отметили в министерстве.

Зеленский анонсировал нормандский саммит после окончания пандемии
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Владимир Зеленский

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что спустя почти пять месяцев после «нормандского» саммита в Париже Украина выполнила только один из девяти пунктов принятого на нем документа и то частично — обмен удерживаемыми лицами.

20 мая Зеленский заявил, что следующая встреча в «нормандском формате» состоится после окончания пандемии коронавируса. Он также пообещал, что если переговоры «минской группы» зайдут в тупик, то он будет готов обратиться к другим форматам. Говоря о достижениях в этой сфере, Зеленский отметил, что за год ему удалось завершить три обмена удерживаемыми лицами.

Теги: МИД, Украина, национальные интересы
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