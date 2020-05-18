Контактная группа по Донбассу вернулась на конфликтную почву

Итогом переговоров 14 мая стало заявление сторон, в которых они подтвердили несогласие по основным пунктам. В частности, украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, как Киев называет спорные территории юго-востока Украины) в Конституции Украины, а также подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут быть проведены «исключительно после получения Украиной контроля над границей». Киев настаивает на необходимости передать контроль над границей либо представителям ОБСЕ, либо под совместный контроль с обеих сторон, прежде чем проводить местные выборы, объясняет украинский политолог Владимир Фесенко.

Кучма 14 мая в работе ТКГ участия не принял, самоустранился под предлогом карантина, хотя мог бы подключиться в формате видео, Ермака тоже не было, сказал РБК один из участников переговоров.

Кто еще вошел в обновленную украинскую делегацию Замминистра развития экономики и торговли Украины Юлия Свириденко стала представителем Украины в рабочей подгруппе ТКГ по социально-экономическим вопросам; глава комитета Рады по вопросам правовой политики, депутат «Слуги народа» Андрей Костин — представителем в рабочей подгруппе по политическим вопросам; замминистра обороны Украины Александр Полищук — представителем в рабочей подгруппе по вопросам безопасности; глава комитета Рады по вопросам соцполитики, депутат «Слуги народа» Галина Третьякова — представителем в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам.

Зачем Украина изменила состав делегации

Руководитель офиса президента Украины (администрации) Андрей Ермак, комментируя новые назначения, заявил, что «Украина хочет занимать более жесткую и инициативную позицию, потому что нужны существенные сдвиги» в донецком вопросе.

Одна из проблем была в том, что в украинскую делегацию входили люди, далекие от реальности, объясняет логику новых назначений собеседник РБК в руководстве «Слуги народа». После того, как Ермак увидел эту проблему, в делегацию вошел вице-премьер и другие люди из исполнительной власти и парламентарии, способные ускорить выполнение принимаемых решений, «люди с твердой позицией по вопросу в рамках понимания процесса президентом», продолжает он.

Российская сторона восприняла смену представителей Украины и их заявления на переговорах как сигнал о смене курса Киева по Донбассу, отмечает собеседник РБК, знакомый с ходом переговоров. Риторика Киева резко изменилась, и все новые переговорщики «не демонстрировали желания работать в конструктиве», продолжает он. «Практически все они выводят Москву на прямой разговор, игнорируя республики. Плюс Киев продавливает идею ввести в переговорный процесс перемещенных лиц со спорных территорий, которые сейчас находятся в Киеве, что очень раздражает республики», — объясняет он.

«Москву взбесило, что украинская делегация на заседании показала копии российских паспортов представителей республик, в частности представителя ЛНР Владислава Дейнего», — замечает политолог Фесенко.

Почему Киев сменил политику на донбасском направлении

О том, что Зеленский сменил стратегию по урегулированию конфликта в Донбассе, которая была принята прежним руководством страны, заявила и депутат от «Слуги народа» в Верховной Раде Марина Бардина. «Он пришел к власти и попытался двигаться тем путем, который был раньше, но стратегия, продуманная пятым президентом Порошенко, не сработала в течении шести лет и не произойдет в дальнейшем», — подчеркнула Бардина в эфире украинского телеканала «НАШ».

По мнению одного из переговорщиков, со сменой курса Украина попытается доказать нежизнеспособность минского формата переговоров, чтобы настаивать на другом формате. Это признает и собеседник РБК в руководстве Рады, близкий к Зеленскому. «Дело идет к дедлайну, который мы перед собой ставили и о котором говорил Зеленский», — отмечает он. «Если к осени ничего не изменится, очевидно, что такой формат (переговоров) нежизнеспособен», — подчеркивает источник РБК.

В конце апреля президент Украины выразил уверенность, что до конца назначенного срока ему удастся закончить войну на Донбассе. Он напомнил, что ранее, осенью, дал себе один год на урегулирование. «Я говорил, что готов работать один год. Если минский процесс не будет работать, мы будем менять тактику», — заявил Зеленский.

Собеседник РБК из руководства Рады напоминает, что «минские соглашения Киев видит по-своему». «Мы решили попытаться донести нашу позицию по принципиальным разногласиям и по сути передоговориться, перетрактовать «Минск-2» в тех вопросах, в которых мы видим другую очередность, другую логику», — продолжает он. В первую очередь, Киев не согласен закреплять закон об особом статусе юго-востока Украины в украинской Конституции, а также настаивает на обеспечении контроля над границей до проведения местных выборов. «Мы считаем, что у нас есть моральное право требовать пересмотра Минска, потому что мы это не подписывали», — говорит собеседник РБК в «Слуге народа», напоминая, что «минские соглашения» были подписаны предшественником Зеленского Петром Порошенко.

Спор об особом статусе Сейчас на Украине формально действует закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Согласно ему, Украина, среди прочего, гарантирует недопущение уголовного преследования и привлечения к уголовной ответственности участников военных действий на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Впервые закон был принят в 2014 г. при президенте Петре Порошенко и рассматривался как переходный документ со сроком действия три года. Однако впоследствии Москва настояла (а Порошенко согласился) на закреплении особого статуса управления Донбассом в Конституции Украины. В 2015 году закон изменили — начало действия документа увязали с проведением местных выборов в Донбассе по украинским и международным стандартам. После этого действие закона продлевали на год несколько раз, в последний раз это сделал Зеленский в декабре 2019 года. Москва по-прежнему настаивает на том, чтобы особый статус Донбасса был закреплен в украинской Конституции. Это не устраивает офис президента Украины, о чем Киев неоднократно заявлял. В декабре истекает очередной срок действия закона об особом статусе, напоминает политолог Фесенко: Украине придется принимать новый закон или продлевать действие существующего закона. Эксперт не исключает, что если не будет продвижения в переговорах, Украина не продлит действующий закон.

Каковы перспективы минского формата

Сейчас стороны признают, что значительных сдвигов ждать не приходится, но возможен некоторый прогресс по отдельным вопросам, например, в подготовке очередного обмена пленными. Собеседники РБК со стороны России, Украины и самопровозглашенных республик рассчитывают провести очередной обмен пленными в ближайшее время. Украина и самопровозглашенные республики готовят предварительные списки удерживаемых лиц к 20 мая, пока что речь идет о примерно 30 лицах с каждой стороны, уточняет один из участников переговоров.

Россия надеется сохранить площадку минских переговоров, говорит собеседник РБК, знакомый с обсуждением. Шансы успешного обмена есть, но в нынешней ситуации они становятся ниже, констатирует он. «По остальным пунктам вероятность прогресса стремится к нулю», — признает он. «После прошлой встречи будет сложно [вести переговоры]», — соглашается представитель противоположной стороны. Следующая встреча ТКГ в видеоформате запланирована на 27 мая.

Знакомый с позицией России в переговорах собеседник РБК назвал маловероятным сценарий, при котором Россия согласится на «перезапуск минских соглашений». А еще один собеседник с российской стороны, знакомый с ходом переговоров, изменение состава украинской делегации в ТКГ и поведение новых представителей в группе называет «имитацией деятельности».

Киев стал активнее в ТКГ после того, как Москва предложила создать консультативный совет, а также начать письменную фиксацию данных в ходе работы Контактной группы обещаний. К практическим шагам по изменению Минских соглашений Киев не перейдет, так как заинтересован в сохранении антироссийский санкций, уверен собеседник РБК. В Москве также считают, что Киев ждет президентских выборов в США — после этого будут приниматься решения о будущем переговоров или, наоборот, об их прекращении, указывает он.