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Грызлов заявил об отказе Киева вести диалог с представителями Донбасса

Видеоконференция трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на востоке Украины оказалась на грани срыва из-за позиции киевской стороны. Об этом после завершения онлайн-встречи сообщил полпред России Борис Грызлов, сообщение поступило в РБК.

«В нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска», — заявил он.

По словам Грызлова, обстановка «особенно обострилась» из-за нового состава украинских представителей, которые «продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать» с представителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Киевская сторона в последнее время пытается «выдавливать» представителей Донбасса из рабочих групп и Контактной группы, что представляет серьезную угрозу для мирного урегулирования, указал Грызлов. «Партия, которая называет себя «слугой народа», рискует превратиться в партию «слуг войны», — отметил он.

Как пояснил РБК один из участников видеоконференции, в частности от переговоров с участием представителей непризнанных республик отказывался первый замглавы делегации Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Резников.

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Кроме того, Грызлов сообщил, что украинская делегация отказалась от предложения российской стороны представить проект об интеграции «формулы Штайнмайера» в закон об особенностях местного самоуправления в Донбассе, а Киев «фактически поощряет» обстрелы гражданских объектов со стороны Вооруженных сил Украины. «Именно по вине Киева в очередной раз не принято заявление о прекращении огня», — говорится в сообщении.

Также Киев отказывается от планов разведения сил, указал Грызлов. При этом работа по подготовке обмена удерживаемых лиц в рамках принципа «всех установленных на всех установленных» продолжается, отметил он.

РБК направил запрос в пресс-службу главы офиса Зеленского Андрея Ермака, который курирует переговоры по урегулированию ситуации на Донбасс.

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Фото: Александр Рекун / Global Look Press

Ранее, 5 мая, президент Украины Владимир Зеленский обновил состав делегации страны для участия в ТКГ по Донбассу. Делегацию, как и ранее, возглавил второй президент Украины Леонид Кучма, а его заместителем стал вице-премьер Алексей Резников. Кроме того, в делегацию вошли члены кабмина, в том числе заместители глав Минэкономики и Минобороны. Привлечение представителей украинской власти к работе ТКГ позволит Киеву «перезагрузить минский процесс», утверждал министр обороны Украины Андрей Таран.

Теги: Донбасс, трехсторонние переговоры, Киев
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